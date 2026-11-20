El piloto argentino, con Alpine, metió un tiempo de 1’49”229/1000 en el circuito de Nevada. Por la noche se realizará la tercera práctica y el sábado a la 1 será la clasificación.

Franco Colapinto quedó este jueves noveno durante la segunda práctica libre que la Fórmula 1 llevó a cabo en el circuito de Nevada, donde este domingo, se correrá el Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos.

El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1’49”229/1000 y quedó a casi dos segundos del líder, el británico George Russell, de Mercedes.

El británico encabezó la clasificación con una vuelta de 1’47”272/1000, mientras que Pierre Gasly terminó segundo, a solo 71 milésimas. El resultado del francés fue uno de los datos de la jornada, ya que ambos autos de Alpine lograron ubicarse entre los diez primeros durante el entrenamiento nocturno.

Los pilotos de la escudería francesa tuvieron una actividad limitada por las condiciones climáticas. En la primera práctica fueron los últimos en salir y no llegaron a marcar tiempos. Todos los competidores utilizaron neumáticos para lluvia extrema. En la segunda sesión, Colapinto y Gasly ingresaron durante la última media hora con neumáticos intermedios.

El rendimiento de Alpine permitió que sus dos pilotos se ubicaran entre los mejores tiempos de la jornada, por detrás de los principales representantes de Mercedes, Ferrari y McLaren. Colapinto también consiguió superar al Red Bull del neerlandés Max Verstappen, quien finalizó en el puesto 13 de la clasificación.

Por su parte, Isack Hadjar terminó cuarto, mientras que los pilotos de Racing Bulls quedaron más atrás. Liam Lawson ocupó el puesto 16 y Arvid Lindblad terminó 17. Estos resultados se produjeron en un fin de semana importante para la pelea por las posiciones del campeonato de constructores.

Racing Bulls ocupa actualmente el quinto lugar de esa clasificación y mantiene una ventaja de 45 puntos sobre Alpine, que se encuentra sexto. La diferencia cobra importancia porque restan tres carreras para completar el calendario de la Fórmula 1 y ambos equipos buscan mejorar su posición en el campeonato.

La actividad continuará este viernes desde las 21:30, hora de Argentina, con la tercera y última práctica libre. La clasificación para ordenar la grilla se disputará el sábado a partir de la 1. La carrera del Gran Premio de Las Vegas comenzará el domingo a la misma hora.