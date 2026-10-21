Organizan el 1º Encuentro de Rugby Infantil de Iniciación

Se realizará este sábado en el club Deportivo Portugués. Lo organiza la URA y está destinado a niños de 6 a 14 años.

Este sábado, desde las 10:30, en el club Deportivo Portugués se llevará adelante un encuentro de mini rugby destinada a niños de 6 a 14 años. Se tratará de una jornada lúdica, pensada para que niños que jamás hayan tenido contacto con la actividad puedan descubrir el deporte mediante el juego.

La inscripción para la propuesta denominada “El Rugby Nos Une” es libre y gratuita. Se pueden hacer a través del código QR del flyer que hicieron circular desde la Unión de Rugby Austral (URA).

Ese día, se contará con diferentes juegos, música y premios para los más pequeños. La cita será en el club Deportivo Portugués, ubicado en la calle Enrique Girolamo al 3.300.

Anteriormente, desde la URA presentaron a Comodoro Deportes un proyecto de captación de jugadores infantiles y pre juveniles, con el objetivo de aumentar la base en las categorías formativas.

César Balcón, presidente de la Unión de Rugby Austral (URA), comentó que la idea es “sumar jugadores infantiles y juveniles a los clubes. La Unión organiza este evento y es para captación de todos los clubes, se recibe a los padres de los niños, se les muestra el deporte, se le toman sus datos y según la zona de donde sean de la ciudad se los deriva a los diferentes clubes”.

Desde la organización, indicaron que esta fecha contará con profesores de todos los clubes de Comodoro “la idea es que puedan ir chicos que no estén vinculados al rugby, que no conozcan la disciplina y que le pueda llegar a gustar este deporte”.