El Team Balboa compite en el Mundial WKF de Colombia

Este miércoles comienza el Campeonato Mundial de kick boxing para los peleadores argentinos, donde el equipo nacional de la WKF buscará dejar bien alto los colores de la celeste y blanca.

El evento se lleva a cabo en el Coliseo Bernardo Carballo. Y tanto Bayron Miranda, Luciano Robles y Agustín Robles, van con el objetivo de ganar experiencia, y si se puede, conseguir meterse en el podio.

Yocelyn Balboa al respecto aseguró: “La semana pasada estuvimos en Neuquén donde dicté un seminario y llevé a competir a dos peleadores amateur por títulos. Ambos ganaron en peleas bastante fuertes. Eso fue el día 10 de octubre en Neuquén Capital. Dylan Leiva y María José Lema, fueron quienes compitieron y lograron ganar”.

“Al mismo tiempo en Puerto Aysén, Chile, estuvo peleando Sebastián Gajardo, boxeador amateur, del Team Balboa. Viajó con un profesor amigo de esquina, ya que yo me encuentro en el Mundial con los chicos. Seba Gajardo hizo una gran actuación y ganó también en Chile”, puntualizó Yocelyn Balboa.

Para el joven equipo que compite en el Campeonato Mundial WKF (World Kickboxing Federation) de Colombia es una experiencia inolvidable.

“Ya están los tres en categoría y este miércoles empiezan a competir en sus respectivas modalidades. Todos compiten en 4 modalidades: kickboxing, kick light, full contact y boxeo. Yo, vine como integrante de los coach de la Selección Argentina”, agregó Yocelyn Balboa.

“Las expectativas siempre son las mismas, ganar, todos quieren ganar. En lo personal, quiero que los chicos sumen experiencia, para volver en un futuro, hacer una carrera larga, competir en panamericanos, mundiales, esa es mi idea como coach”, dice la profesora de kick boxing, Yocelyn Balboa.

Bayron Miranda (60kg) tiene 15 años, Luciano Robles (54kg) 17 años y Agustín Robles (54kg) 19 años. El joven equipo cuenta con todo el apoyo del Ente Comodoro Deportes.