Ganó el título internacional juvenil, en categoría hasta 55kg., al derrotar al local Juan David Candia. También tuvieron destacadas presentaciones Malco Onieva, Adrián Cárcamo y Kevin Núñez.

La delegación comodorense a las órdenes de los instructores Lucas Astete y Marcos Antileo trajeron desde Bolivia a Comodoro Rivadavia el título juvenil hasta 55kg., ganado por el joven Jonathan Uribe (Team Antileo) en fallo unánime ante el local Juan David Candia.

El combate se llevó a cabo en el marco de la Gala de Galas VIP 2026, evento internacional celebrado en el Coliseo Luis Parra de la localidad de Tarija (Bolivia).

Se registraron gran cantidad de peleas amateurs, semipro y profesionales, con luchadores de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, títulos sudamericanos en juego y fondo de título mundial profesional.

El certamen fue organizado por USKA (Unión Sudamericana de Kickboxing Asociado) y avalado por UMKA (Unión Mundial de Kickboxing Asociado), con un destacado knock-out en el tercer round para el tucumano Agustín “El Maldito” Moreno en el fondo profesional ante el local Berty “Guerrero Mairaneño” Arce.

También compitieron los comodorenses Malco Onieva (67kg.), Adrián Cárcamo (83kg.) y Kevin Núñez (Team Poveda – 72kg.), todos ellos con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Se trata de un gran cierre de año para Jonathan Uribe, que consiguió victorias en Santa Cruz, también en el evento de selecciones del Team Antileo y lo corona con el título internacional en Tarija. “Estuvo muy lindo el evento, la experiencia. De Argentina había peleadores de Salta y Jujuy, y de la Patagonia estábamos nosotros de Comodoro. Estuvo muy bueno el evento, la verdad nos vinimos muy contentos”, comentó el instructor Marcos Antileo.

“Muy buenos combates, fue muy duro el evento, muy buen nivel, así que nos venimos contentos con Jony que viene en alza. Con esto coronó este año, y esto nos abre puertas porque ya fuimos invitados para competir en San Pablo (Brasil) y Chile para el 2027, así que seguiremos trabajando y preparándonos, para seguir abriendo más puertas a los chicos. Son eventos internacionales, es otro estilo de roce, así que está muy bueno”, explicó.

“Como siempre agradecemos al Ente Comodoro Deportes, a Almacen Multigringo, Fundación del Golfo, Vecinal Juan XXIII, IPhone Store, Inmobiliaria Puerto Madero, Coffee Root, Shopping del Sur, Iron Truck y RCM Construcciones. Gracias a todos por apoyarnos y confiar en nuestro trabajo. Agradecido a toda la gente que nos acompaña, a la familia y todo el Team Antileo”, sentenció.