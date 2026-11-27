El piloto argentino, con Alpine, había quedado 12º en la primera práctica sobre el circuito de Lusail, donde el más veloz resultó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó este viernes 15º durante la segunda práctica que la Fórmula 1 llevó a cabo en el circuito de Lusail, donde el domingo se correrá el Gran Premio de Qatar.

La escudería francesa sufrió problemas en los frenos de sus monoplazas y Pierre Gasly no pudo completar la última sesión.

Colapinto había terminado 12º en la primera tanda de entrenamientos, pero perdió tres posiciones en la segunda salida a pista y quedó por detrás de su compañero de equipo.

Gasly, mientras tanto, protagonizó un incidente que lo dejó fuera de pista y le impidió completar la actividad del viernes. Los inconvenientes en los autos marcaron el inicio del fin de semana para Alpine. El italiano Andrea Kimi Antonelli dominó las dos sesiones de entrenamientos libres, seguido por su compañero de Mercedes, el británico George Russell.

Tras las primeras prácticas libres, Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado desde las 15, cuando se dispute la clasificación que determinará el orden de largada.

El Gran Premio de Qatar, por su parte, se llevará a cabo el domingo desde las 13. Colapinto buscará mejorar su rendimiento tras un comienzo de fin de semana complicado para Alpine.