El argentino cayó dos veces al undécimo puesto y resistió el ataque de Lewis Hamilton en el cierre. Pierre Gasly fue quinto y Alpine sumó 18 puntos en el Gran Premio que ganó Max Verstappen.

Franco Colapinto llegó a las últimas vueltas del Gran Premio de Las Vegas con Lewis Hamilton detrás y el sexto puesto en juego. El argentino sostuvo la posición hasta la bandera a cuadros y cruzó la meta justo detrás de su compañero Pierre Gasly. Entre los dos consiguieron 18 puntos para Alpine, que había sumado apenas uno en las seis carreras anteriores.

Colapinto se había puesto sexto en la largada. Con Liam Lawson obligado a salir desde boxes por problemas en su Racing Bulls, el argentino ganó terreno y superó a Gasly y a Kimi Antonelli. Para la sexta vuelta ya había retrocedido al undécimo lugar. En la 12 pasó a los dos McLaren en una sola maniobra, pero Lando Norris le devolvió el adelantamiento y Oscar Piastri también recuperó la posición. Colapinto volvió a quedar 11°.

Las rectas largas de Las Vegas multiplicaron los cambios de posición. Con el reglamento de 2026, los autos recuperan energía eléctrica al frenar o levantar el acelerador y pueden usarla para ganar velocidad. Quien gastaba buena parte de la batería en un adelantamiento quedaba expuesto al contraataque en la recta siguiente. Ese “efecto yoyó”, como lo había anticipado Antonelli, se vio también en la pelea por la punta entre Verstappen y George Russell.

Un toque entre Sergio Pérez y Rafael Câmara en la vuelta 19 provocó la salida del auto de seguridad. Colapinto aprovechó para cambiar los neumáticos blandos por medios y quedó noveno tras la ronda de paradas. En el relanzamiento de la vuelta 28, Isack Hadjar chocó y dañó su alerón delantero, Norris llegó a liderar y Gasly cayó al octavo lugar, justo por delante del argentino.

El contacto entre las Ferrari en la vuelta 38 abrió otra oportunidad. Los Alpine avanzaron al sexto y al séptimo puesto. Charles Leclerc volvió a superar a Colapinto, aunque recibió diez segundos de penalización por el incidente con Hamilton. Ya en el cierre, Russell se fue largo y perdió terreno frente a los dos Alpine. Colapinto quedó sexto y mantuvo a Hamilton detrás hasta la llegada.

Verstappen consiguió su cuarta victoria de la temporada y la 75ª de su carrera. Los otros dos lugares del podio se resolvieron en la última vuelta, cuando Norris y Piastri adelantaron a Antonelli, que terminó cuarto. Gasly se llevó diez puntos y Colapinto aportó los ocho restantes para Alpine.