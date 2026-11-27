La Liga Municipal de Fútbol infantil culminará este domingo la temporada 2026, certamen que es organizado por el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes y que se jugó durante todo el año en diferentes gimnasios de la ciudad.
Los protagonistas fueron las categorías participativas (2020/21, 2019, 2018 y 2017) y las categorías competitivas (2016, 2015 y 2014). Este año, se sumó la rama femenina (en C11, C13 y C15), integradas por Municipal Km. 5, Panteritas, Guardianas del Cefe, Saavedra, Standard y Petroquímica.
El campeonato estuvo coordinado por el referente del fútbol infantil municipal, Raúl Heim, acompañado por Franco Vásquez y Griselda Chávez.
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Programa
DOMINGO 29
En el Club Ingeniero Huergo (Cancha Principal)
COMPETITIVAS MASCULINO
9:00 Gimnasio Ciudadela vs Municipal 3 (3º y 4º puesto 2015)
9:40 Gimnasio Kilómetro 5 vs Petroquímica (3º y 4º puesto C-15)
10:20 Gimnasio Kilómetro 5 vs Municipal 1 (3º y 4º puesto 2014)
11:00 Gimnasio Ciudadela vs Gimnasio Kilómetro Rojo (Final 2016)
11:40 Gimnasio Kilómetro 5 vs Municipal 1 Negro (Final 2015)
12:20 Standart FC vs Gimnasio Kilómetro 5 (Final C-13)
13:00 Gimnasio Laprida vs Municipal 4 (Final 2014)
13:40 General Saavedra vs Guardianes del Ceferino (Final C-15)
En el Club Ingeniero Huergo - Canchas Auxiliares
PARTICIPATIVAS
Cancha 1
9:00 General Saavedra vs Petroquímica (3º y 4º puesto C-13)
9:40 Gimnasio Kilómetro 5 Blanco vs Gimnasio Laprida (3º y 4º puesto 2016)
10:30 Municipal 1 vs Guardianes del Cefe (2017)
11:00 Municipal 3 vs FC Juan XXIII (2017)
11:30 Gimnasio Escuela 722 vs Gimnasio Kilómetro 5 Rojo (2017)
12:00 Gimnasio Kilómetro 5 Azul vs Guardianes del Cefe (2017)
12:30 Gimnasio Laprida vs Gimnasio Kilómetro 5 Rojo (2018)
13:00 Gimnasio Kilómetro 5 Azul vs Guardianes del Cefe B (2018)
13:30 Municipal 1 vs Gimnasio Kilómetro 5 Azul (2019)
PARTICIPATIVAS
Cancha 2
9:30 Panteritas vs Guardianes del Ceferino (C-11)
10:00 General Saavedra vs Gimnasio Kilómetro 5 (C-11)
10:30 Gimnasio Ciudadela vs Guardianes del Cefe A (2018)
11:00 Gimnasio Huergo vs Gimnasio Laprida (2018)
11:30 Municipal 3 vs Municipal 1 (2018)
12:00 Gimnasio Ciudadela-Gimnasio Kilómetro 5 Rojo- Guardianes del Ceferino (2019) Triangular
13:00 Municipal 1 vs Municipal 2 (2020/21)
13:30 Gimnasio Ciudadela vs Gimnasio Kilómetro 5 (2020/21).