La Escuela de Fútbol de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia participó del torneo infantil "Sanmartinianitos", disputado en la localidad de José de San Martín, Chubut -a 12 kilómetros de Gobernador Costa-, con una delegación integrada por cuatro categorías.
En ese contexto, en la categoría 2014-15, el equipo se consagró subcampeón, teniendo a Alejo Ortiz como el goleador.
Por su parte, en la 2016-2017, la CAI presentó dos equipos. Uno se consagró campeón y el otro finalizó en el cuarto puesto. Joaquín Vicent fue el goleador, mientras que Yair Obregón y Leonidas Catalán obtuvieron el reconocimiento a la valla menos vencida.
Mientras tanto, en la 2018, el “Azzurrito” se consagró subcampeón, tras disputar la final frente a Cebollitas de Esquel. Ulises Cremona fue el goleador de la categoría.
Por la sumatoria de puntos y el reconocimiento al equipo correcto, la CAI volvió a quedarse con la Copa Challenger, logrando que este importante trofeo regrese al club por tercer año consecutivo.
“Agradecemos especialmente a Mauricio Alberto Nahuel, secretario de Deportes de José de San Martín, y a Cintia Yanina Nahuel, coordinadora del torneo, por la invitación y la organización. También destacamos el trabajo de Sebastián Miroglio, coordinador de la Escuela de Fútbol de la CAI, quien estuvo acompañado por el profesor Facundo Palma, y de Laura Canero, delegada del grupo de padres. Un agradecimiento especial a todas las familias que acompañaron a la delegación, tanto a quienes viajaron en el colectivo como a quienes estuvieron presentes durante las jornadas, haciendo posible esta hermosa experiencia”, destacó la CAI en su página de Facebook.