La Escuela de Fútbol de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia participó con cuatro categorías en el torneo “Sanmartinianitos”.

La Escuela de Fútbol de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia participó del torneo infantil "Sanmartinianitos", disputado en la localidad de José de San Martín, Chubut -a 12 kilómetros de Gobernador Costa-, con una delegación integrada por cuatro categorías.

En ese contexto, en la categoría 2014-15, el equipo se consagró subcampeón, teniendo a Alejo Ortiz como el goleador.

Por su parte, en la 2016-2017, la CAI presentó dos equipos. Uno se consagró campeón y el otro finalizó en el cuarto puesto. Joaquín Vicent fue el goleador, mientras que Yair Obregón y Leonidas Catalán obtuvieron el reconocimiento a la valla menos vencida.

Mientras tanto, en la 2018, el “Azzurrito” se consagró subcampeón, tras disputar la final frente a Cebollitas de Esquel. Ulises Cremona fue el goleador de la categoría.

Por la sumatoria de puntos y el reconocimiento al equipo correcto, la CAI volvió a quedarse con la Copa Challenger, logrando que este importante trofeo regrese al club por tercer año consecutivo.

“Agradecemos especialmente a Mauricio Alberto Nahuel, secretario de Deportes de José de San Martín, y a Cintia Yanina Nahuel, coordinadora del torneo, por la invitación y la organización. También destacamos el trabajo de Sebastián Miroglio, coordinador de la Escuela de Fútbol de la CAI, quien estuvo acompañado por el profesor Facundo Palma, y de Laura Canero, delegada del grupo de padres. Un agradecimiento especial a todas las familias que acompañaron a la delegación, tanto a quienes viajaron en el colectivo como a quienes estuvieron presentes durante las jornadas, haciendo posible esta hermosa experiencia”, destacó la CAI en su página de Facebook.