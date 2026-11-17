Dos derrotas y una victoria fue el saldo que dejó la presentación del club comodorense en Morón, Buenos Aires.

El elenco representante de Comodoro Rivadavia en la Superliga Argentina de Vóley se posiciona en cuarto lugar tras el Tour 2 disputado en Morón, Buenos Aires, con un triunfo ante Ferrocarril Oeste y dos ajustadas derrotas en tie-break. El tercer Tour serán en Rosario, del 26 al 29 de noviembre, donde se medirá ante San Lorenzo, Monteros y actual líder, UPCN.

Waiwen Vóley Club culminó el Tour 2 de la Superliga RUS 2026/27 con saldo de dos derrotas y una victoria, resultados de lo posicionan en el cuarto lugar de la clasificación de la fase regular de la máxima competencia del vóley nacional a nivel clubes.

El segundo tour se disputó en el Polideportivo Gorki Grana de la localidad de Morón (Buenos Aires), donde los conducidos por Lisandro Luppo cayeron ante Ciudad Vóley, último subcampeón de la Liga Argentina, vencieron a Ferrocarril Oeste y perdieron ante Boca Juniors.

En el detalle, cabe destacar que la victoria ante Ferro fue en sets corridos (21-25, 23-25, 14-25), y las dos derrotas fueron ajustadas, ya que ambos juegos se definieron en tie-break. Fueron sendas caídas 3-2 ante Ciudad (23-25, 23-25, 25-18, 25-18, 15-7) y Boca (25-21, 22-25, 23-25, 25-20, 15-11).

Cabe recordar que el Waiwen venía de un salgo positivo en el Tour 1 en Tucumán, con derrota ante River Plate y triunfos ante Velez Sarsfield y Sonder (Rosario), por lo que el equipo comodorense tiene un saldo igualado (3-3) y está cuarto, igualado con Boca pero con mejor saldo de sets.

Los líderes son UPCN y Ciudad, ambos invictos (6-0) con seis victorias, y tercer está River Plate (4-2). El Tour 3 será en Rosario, del 26 al 29 de noviembre. El jueves 26 Waiwen enfrentará a San Lorenzo (18:00), el sábado 28 el rival será Monteros (15:00) y el domingo será el cruce ante el actual líder, UPCN (11:00).

Superliga Argentina RUS 2026/27

Resultados – Tour 2 (Morón)

Ciudad 3-2 Waiwen

Parciales: 23-25, 23-25, 25-18, 25-18, 15-7

Ferro 0-3 Waiwen

Parciales: 21-25, 23-25, 14-25

Boca 3-2 Waiwen

Parciales: 25-21, 22-25, 23-25, 25-20, 15-11

Posiciones tras el Tour 2

1. UPCN S. Juan 17pts. (6-0)

2. Ciudad Vóley 15pts. (6-0)

3. River Plate 11pts. (4-2)

4. Club Waiwen 11pts. (3-3)

5. Boca Juniors 8pts. (3-3)

6. Club Sonder 7pts. (2-4)

7. Monteros 7pts. (1-5)

8. Vélez Sarsfield 6pts. (2-4)

9. Ferrocarril O. 4pts. (2-4)

10. San Lorenzo 4pts. (1-5)