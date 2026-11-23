Le ganó este lunes 2-1 a Petroquímica y se mantiene en lo más alto de la tabla del torneo Clausura “Por Nosotras”.

La CAI sigue puntera y depende de sí misma en el torneo "Por Nosotras"

El plantel femenino de Comisión de Actividades Infantiles derrotó este lunes 2-1 a Petroquímica en Km 8, en el marco de la 14ª y última fecha del torneo Clausura “Por Nosotras” de la categoría A, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Verdolaga” abrió el marcador a los 18' del primer tiempo, por intermedio de Victoria Millapinda. En el complemento, la CAI reaccionó y dio vuelta el resultado con los goles de Agostina Cárcamo, a los 22', y Chiara Mirillan, a los 29'.

Con este triunfo, las dirigidas por Andrés González se mantienen líderes del campeonato y llegan al tramo decisivo dependiendo de sí mismas para quedarse con el primer puesto.

Si bien se disputó la última fecha del calendario, a las “Azurritas” todavía les resta jugar el encuentro postergado de la 11ª fecha, ante Rada Tilly, en condición de local.

Foto: Prensa CAI.