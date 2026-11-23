Con más de 80 alumnos, se consolida como el semillero más grande de la provincia y este fin de semana viajará con 48 jugadores a Madryn.

La escuela Petro Pádel que funciona en el Club Petroquímica de Km 8 atraviesa su cuarto año consecutivo de crecimiento. Este fin de semana llevará una delegación de 48 jugadores a Puerto Madryn y ya proyecta importantes novedades para el 2027.

El pádel continúa consolidándose en la ciudad como una disciplina que combina formación técnica, táctica, preparación física y recreación. En este contexto, el semillero de la escuelita Petro Pádel -considerada la más grande de Chubut- atraviesa un gran presente en el Club Petroquímica de Km 8, que comanda Perico Torres.

Sostenida por cuarto año consecutivo por Fernando Reynoso y Alejandro Rementería, la iniciativa funciona todos los sábados con ocho grupos divididos por niveles y edades -de 5 a 17 años-, reuniendo a más de 80 padeleros y padeleras que aseguran el recambio generacional de este deporte en Comodoro Rivadavia.

Debido a la alta matrícula alcanzada este año, la coordinación ya trabaja en el proyecto 2027, que incluirá cambios en la duración y los contenidos de cada nivel. Desde la organización destacaron además la importancia del trabajo físico como complemento, agradeciendo el aporte de los profesionales que acompañaron el proceso: Valeria Campagnoli, Alejandro Castro y actualmente Juan Ercoreca, junto al equipo técnico-táctico integrado por Luis Quevedo, Tiziano Reynoso y Nano Rementería.

“Cabe resaltar que el equipo de ‘profes’ y las familias que nos acompañan son de real importancia para poder seguir en este camino”, señalaron desde Petro Pádel.

A lo largo de 2026, la escuela sumó una intensa agenda que incluyó torneos locales, viajes a zonas aledañas -como el certamen en Rawson que convocó a más de 20 parejas-, el torneo interno Jurescon -enfocado en el respeto y el compañerismo-, jornadas especiales por el Día del Padre, de la Niñez y de la Madre, y la participación en el desfile deportivo.

Antes del cierre anual previsto para diciembre, la delegación viajará este fin de semana -del 27 al 29 de noviembre- a Puerto Madryn para disputar el Torneo Patagónico organizado por Gabriel Guardia, de Punto de Oro. Allí competirán 48 jóvenes en distintas categorías, sumando también duplas de otras escuelitas de la ciudad.

“Seguimos haciendo historia y llevando al pádel de Comodoro a lo más alto con todos nuestros exponentes”, destacaron. Finalmente, desde la organización agradecieron el respaldo permanente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Class-One, Alar Sur, Rada Suplementos Fitness, Nipponflex, Petro Pádel, a Marcos Oliva y sus emprendimientos comerciales, y a todos los que colaboran de una u otra forma con el proyecto.