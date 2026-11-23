El piloto de Del Viso, con Toyota Corolla, se impuso en la penúltima fecha del campeonato que se corrió en Olavarría. De esa manera, igualó al recordado Juan María Traverso.

Con sol a pleno y gran marco de público, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina cerró este domingo la 11ª fecha del año que marcó el regreso de la categoría después de 20 años al autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría con una carrera que ganó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. El piloto de Del Viso definió la victoria y el campeonato con una gran maniobra sobre su rival Franco Vivian para alcanzar el triunfo Nº48 y el séptimo título en la categoría igualando a Juan María “El Flaco” Traverso como los máximos campeones en la historia del TC2000.

La carrera se puso en marcha con un Vivian que largó muy bien y de movida se quedó con la punta seguido por su compañero de equipo Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing y por Matías Rossi, que con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA tardó menos de una vuelta para meterse tercero. El líder del torneo poco a poco le descontó diferencias a Monarca y fue en busca del segundo puesto.

Entrando a la vuelta 8, Rossi lo superó en la curva 1 a Monarca que se pasó un poco en el frenaje y no logró aguantar al de Del Viso, que ya se metía segundo para ir en busca del puntero Franco Vivian.

Con el pasar de los giros, Rossi se hacía cada vez más grande en el espejo retrovisor del SUV de Vivian, que empezaba a evidenciar una merma en el ritmo del auto. Un cambio de posición entre Franco y Matías definía el torneo. Si Rossi lo superaba a Vivian, se consagraba campeón argentino. Sin embargo, el de Capital Federal aguantaba en la punta seguido. A todo esto, Francisco Monarca era el tercero de la carrera y Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport se mantenía cuarto.

A falta de 8 minutos para el final, Rossi le descontó distancia al líder y con una notable maniobra por adentro lo pasó a Vivian para ser el nuevo puntero. Un sobrepaso que valió una nueva estrella para “El Misil”.

Llegó la bandera a cuadros y fue triunfo de Matías Rossi completando las 26 vueltas con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia con un tiempo de 37m49s333/1000 a una velocidad promedio de 159.754 km/h. De este modo, Rossi logró la séptima corona, segunda consecutiva, en la historia de la categoría: 2 con Chevrolet (2006 y 2007) y 5 con Toyota (2011, 2013, 2020, 2025 y 2026).

Este resultado además le dio el Campeonato de Equipos al Toyota Gazoo Racing YPF Infinia y el Campeonato de Marcas a Toyota por segundo año consecutivo. Un fin de semana inolvidable para la escudería que dirige Darío Ramonda y para la marca japonesa.

Segundo terminó Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing a 1.163/1000. El piloto de Capital Federal dejó todo en la pista y no pudo estirar la definición a la última fecha en Córdoba. Tercero en pista fue Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia a 7.368/1000, pero horas más tarde el ganador en General Roca fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa a Francisco Monarca y cayó al cuarto lugar. Lucas Carabajal con el VW Nivus del Halcón Motorsport quedó tercero lo que le permitió sumar los puntos necesarios para ser el ganador de la Copa Rookie 2026.

Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing y Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport terminaron quinto y sexto respectivamente.

Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Matías Rodríguez (Chevrolet Tracker #21 – Lincoln Motorsport), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) y Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing) completaron los diez mejores de la final.

Matías Rossi, ganador de la 11º fecha del 47º Campeonato TC2000 YPF Energía Argentina y 7 veces campeón argentino dijo: “Es una locura que pasé 20 años desde mi primer título al que conseguí hoy. Quiero agradecer a todo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia por el auto que me dieron, por todo el compromiso que tuvieron desde que me sume al equipo, a mi ingeniero Diego Bruna y a todos mis mecánicos por el trabajo que hacen para darme un SUV competitivo. Soy un privilegiado por todo lo que conseguí en el TC2000”.

Con 11 fechas cumplidas y con el descarte de dos eventos, el 47º Campeonato de TC2000 lo lidera el campeón argentino Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 197 puntos, segundo está el subcampeón argentino Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) con 164, tercero Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 131, cuarto Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) con 123 y quinto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 106.

En la Copa Rookie 2026 el ganador es Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) con 61, segundo se ubica Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 48, tercero Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 35, cuarto Tomás Fernández (Corsi Sport) con 27 y quinto Nicolás Palau (Honda YPF Racing) con 26.