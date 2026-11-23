Gimnasia y Esgrima de Comodoro le ganó a Boca Juniors y de esa manera logró su quinta victoria en la competencia U21 de básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió este domingo a la victoria en la Liga de Desarrollo de Básquetbol. Fue al derrotar de local a Boca Juniors -tercero en la tabla- por 101-78 en el marco de una nueva fecha de la competencia U21.

El partido, que se disputó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes parciales por cuarto de jugo: 28-18, 50-32 y 74-57.

El elenco patagónico tuvo un ataque repartido encabezado por Yoscar Dinza con 17 puntos más 9 rebotes, y Segundo Lasarte con 15 tantos y 7 asistencias, mientras que en la visita no alcanzaron las 25 unidades -más 13 rebotes- de Valentino Finetti.

El encuentro comenzó mejor para Gimnasia, que con una ofensiva encendida liderada por Dinza, Jesús Centeno y los triples de Natalio Santacroce sacó ventaja rápidamente para cerrarlo 28-18. En el segundo período, el conjunto patagónico estiró la ventaja a dieciocho puntos (50-32) con el buen ingreso de Gino Balbo y la conducción de Santiago Ivanoff. A pesar de los intentos de Boca por descontar de la mano de Elías Torrens y Finetti, el local lo cerró mejor y se fue al descanso largo arriba por 50-32.

Tras el descanso, el desarrollo del partido fue más parejo en el trámite. Boca buscó achicar la diferencia apoyado en las apariciones perimetrales de Finetti y Torrens, pero Gimnasia sostuvo la delantera con la efectividad de Segundo Lasarte y Dinza para entrar al último cuarto arriba por 74-57. En el último período, el “Verde” fue cerrando poco a poco el encuentro sin pasar sobresaltos. Pese a los intentos finales de la visita para recortar la brecha, Gimnasia lo cerró mejor con bombas perimetrales de Gino Balbo y Benjamín Anríquez, superando la barrera de los cien puntos para sellar un triunfazo por 101-78.

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Síntesis

Gimnasia 101 / Boca 78

Gimnasia (28+22+24+27): Natalio Santacroce 14, Santiago Ivanoff 8, Segundo Lasarte 15, Yoscar Dinza 17 y Jesús Centeno 14 (fi); Benjamín Anríquez 9, Gino Balbo 14, Santino Santacroce 2, Matías González 8 y Valentín Segurado 0. DT: Iván Parodi.

Boca (18+14+25+21): Benjamín Taborda 5, Ezequiel Juárez 3, Iván Drocezeszky 9, Elías Torrens 24 y Valentino Finetti 25 (fi); Simón Lede 6, Bautista Caraballo 0, Agustín Della Negra 2 y Luciano Turrini 4. DT: Gianluca Brignardello.

Parciales: 28-18, 50-32 y 74-57.

Arbitros: Ricardo Alvarez y Mario Contreras.

Estadio: Socios Fundadores.