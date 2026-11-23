Venció de local 3-1 a Petroquímica en la continuidad de la última fecha del Clausura Zonal A de fútbol.

Huracán le ganó este lunes de local por 3-1 a Petroquímica en la continuidad de la décima y última fecha de la etapa regular del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en la cancha auxiliar del estadio César Muñoz, y contó con el arbitraje de Lucas Bres.

El elenco, que conduce Jorge Montesino, se quedó con el triunfo por los goles que marcaron Tomás Paredes -24’ del primer tiempo-, Ernesto Armoa y Osvaldo Castro, a los 29’ y 31’ del complemento. Benjamín Herrera, desde el punto del penal, había igualado el partido 1-1 a los 27’ de la primera etapa.

En este encuentro, el “Verdolaga” terminó con nueve jugadores porque se fueron expulsados Herrera y en tiempo de descuento, Julián Bahamonde.

La fecha continuará desde las 20 con el partido entre Rada Tilly y Próspero Palazzo, que será arbitrado por Diego Schooff.

Y se completará este miércoles, en horario a confirmar, con el duelo entre Unión San Martín Azcuénaga y Comisión de Actividades Infantiles.

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Panorama de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués 0 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Jorge Newbery 3 / Laprida 2.

LUNES 23

- Huracán 3 / Petroquímica 1.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 20.

MIERCOLES 25

- USMA vs CAI.

Foto: Huracanescomodoro.