La acción tendrá lugar tanto el sábado como domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana una nueva instancia del torneo Clausura 2026, con la particularidad que se definirán cuatro nuevos campeones.

En ese contexto, la actividad se desarrollará tanto el sábado como domingo en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Las cuatro finales revanchas que se jugarán son El Lobito Infantil-La Súper Económica (C-11 2016); Comodoro FC-Halcones Dorados FC (C-11 2015); Asturiano-El Lobito Infantil (C-09 2019) y JM Futsal-MyL Futsal (C-09 2018).

La primera de ellas se jugará este sábado, mientras que las tres restantes irán el domingo.

Además, la programación tendrá un partido por el tercer puesto, mientras que el resto serán encuentros de la fase regular de las categorías que aún restan definirse de cara a los cruces.

Cabe destacar que por ahora el único campeón que tiene el presente torneo es El Granate, que le ganó 4-0 a PM FC Azul y conquistó así el título en la C-09 2017.