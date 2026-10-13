Comodoro Rivadavia será sede del Provincial de Juveniles de handball

El torneo se jugará del 15 al 17 de octubre y reunirá a equipos femeninos y masculinos de distintas localidades de Chubut. Los partidos se jugarán en el Municipal Nº 4, Municipal Nº 2 y el gimnasio de la Escuela Nº 722.

Comodoro Rivadavia recibirá una nueva edición del Torneo Provincial de Juveniles de handball, que se desarrollará desde este jueves al sábado 17 de octubre, con la participación de equipos femeninos y masculinos de distintos puntos de la provincia.

El certamen es organizado por la Asociación Comodorense de Balonmano, con el acompañamiento de la Federación Chubutense de Balonmano, y tendrá como escenarios el Gimnasio municipal Nº 4, el Gimnasio municipal Nº 2 y el gimnasio de la Escuela Nº 722, en Palazzo.

En ambas ramas, los equipos estarán distribuidos en dos zonas de competencia. En la categoría masculina, la Zona A estará integrada por Cumehue, Nueva Generación, El Maitén y KM 5, mientras que la Zona B contará con Austral, Petroquímica, Esquel y Palazzo.

En la rama femenina, la Zona A estará conformada por Kaizen, Municipal Nº 4, Esquel y Nueva Generación. Por su parte, la Zona B reunirá a Independiente, Petroquímica, El Bolsón y Rada Tilly.

La actividad comenzará el jueves 15 con los partidos correspondientes a la fase de zonas. El viernes 16 continuarán los cruces de la etapa clasificatoria y se disputarán los encuentros por los puestos del quinto al octavo, además de las semifinales.

El sábado 17 será el turno de las definiciones. La jornada incluirá los partidos por el séptimo y octavo puesto, los cruces por el quinto y sexto lugar, los encuentros por el tercer puesto y las finales de ambas ramas. La final femenina está programada para las 13:30, mientras que la masculina se jugará a las 15:15, ambas en el Gimnasio Municipal Nº 4.

De esta manera, Comodoro Rivadavia volverá a ser punto de encuentro para el handball provincial, en una competencia que permitirá a los equipos juveniles medirse deportivamente y continuar fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en Chubut.