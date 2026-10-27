Gimnasia tiene calendario y sedes de la Champions

Jugará la fase de grupos de la BCLA 2026/27 en Uruguay, Brasil y Comodoro Rivadavia. La tercera ventana será del 10 al 12 de febrero en el Socios Fundadores.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya conoce el calendario de la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas (BCLA) 2026/27. El conjunto patagónico integrará el Grupo C junto a Biguá de Uruguay y Pinheiros de Brasil, en una nueva participación internacional luego de consagrarse campeón de la Liga Nacional.

La competencia continental se desarrollará en tres ventanas, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, con sedes en Uruguay, Brasil y Argentina.

La primera ventana tendrá lugar en diciembre, del 12 al 14 en Paysandú, Uruguay, donde Biguá será anfitrión. Allí comenzará el camino internacional del “Verde”, que buscará sumar sus primeros triunfos en el certamen.

En enero de 2027, la actividad se trasladará a Brasil del 16 al 18, con Pinheiros como anfitrión de la segunda ventana del Grupo C. Gimnasia volverá a competir ante sus rivales de zona con el objetivo de avanzar hacia la siguiente instancia.

La tercera y última ventana de la fase de grupos se disputará del 10 al 12 de febrero de 2027 en el estadio Socios Fundadores, de Comodoro Rivadavia. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Favarel tendrá la oportunidad de cerrar esta etapa ante su público.

COMO SE DESARROLLA LA BCLA

La fase de grupos contará con 12 equipos distribuidos en cuatro zonas. Los dos mejores de cada grupo accederán a los cuartos de final, previstos para marzo de 2027, que se disputarán en series al mejor de tres partidos.

Los ganadores avanzarán al Final Four, programado para abril, donde se definirá al campeón de América.

Gimnasia afrontará así un nuevo desafío internacional con el objetivo de representar a Comodoro Rivadavia y continuar siendo protagonista, esta vez en el escenario continental.