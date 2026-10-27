Gimnasia Aeróbica: Avril y Mía Morcillo Vargas tendrán el Panamericano y la Final Federativa

Las deportistas comodorenses, integrantes de la Selección argentina, cerrarán la temporada viajando a Brasil, y luego competirán en Córdoba.

Las gimnastas Avril y Mía Morcillo Vargas preparan el cierre de la temporada con dos importantes objetivos. El primero será el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica que se hará del 13 al 15 de noviembre en Aracaju, Brasil. Después, tendrán por delante la Final Federativa en Córdoba.

En el caso de Mía, quien continúa con los entrenamientos con la Selección Argentina en Córdoba, viene de disputar el Mundial de Pamplona (España) con el combinado nacional en la categoría Junior, lo hizo en Grupo junto con atletas de Mendoza y Buenos Aires.

La gimnasta estará en el Panamericano compitiendo en la categoría Junior en Trío y Grupo (interfederativo con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y paralelamente tendrá participación en Individual en la Copa Panamericana. En tanto que, en la Final Federativa lo hará en trío e individual.

“La idea es siempre disfrutar la experiencia, también conocer los lugares y, si se puede, llegar al podio, pero con estar compitiendo ya es un montón, estoy muy orgullosa”, comentó Mía.

Por su parte, Avril viaja a Buenos Aires cada mes para entrenar con el seleccionado argentino. La comodorense participará en el Panamericano en la categoría Senior con Trío y Aerodance (interfederativo con la comodorense Maira Velásquez y una chica de Buenos Aires), y en la Copa Panamericana lo hará en Individual. También estará en la Final Federativa en Individual.

“Estamos muy emocionadas por lo que se viene, que es el Panamericano en noviembre y el Nacional de Clubes en diciembre. Siempre tratando de dar lo mejor, voy con buenas expectativas, con mi grupo venimos bastante bien, espero poder seguir así con ellas y tratar de llegar a un puesto más alto con individual en la Copa Panamericana”, expresó Avril.

Las hermanas, junto a su madre y la entrenadora Vanina Rapiman, visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, de cara a las dos importantes competencias que vendrán.

“Le agradecemos a Hernán (Martínez) y al Ente Comodoro Deportes porque son parte de todo nuestro proceso, siempre ayudan y apoyan al deporte. También al gimnasio HSP, que nos acompañan y nos ayudan a fortalecer para cada proyecto”, sentenció Mía Morcillo Vargas.