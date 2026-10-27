El Tiro Práctico tuvo doble fecha de su ránking interno

Federico Pritchard arrasó con la mayoría de las etapas en ambos torneos, siendo el protagonista excluyente del fin de semana en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

El último sábado y el domingo, el Círculo de Caza Mayor General Lagos tiró la casa por la ventana, realizando dos torneos consecutivos, siendo el del día domingo un Nivel II de 8 etapas con más de 150 disparos mínimos para completarlo. No solo acompañó el clima con un sol a pleno, sino también varios sponsors relacionados a las actividades del club como Comercial Automotor, Inka, Karquén soluciones CL Vet y Transportes Arias que se pusieron la camiseta con los organizadores para que todo salga bien.

Con 46 participaciones, los tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa, soleada y mañana para disputar la sexta y séptima fecha del ránking 2026 de Tiro Práctico en las instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos. Muchos tiradores venían de participar en el nacional de Lomas de Zamora así que el fin de semana fue muy bien recibido con un clima que se portó muy bien y organizadores que dieron todo de sí para que el evento estuviera a la altura de las expectativas para disfrutar de un excelente evento doble que tuvo distintos condimentos.

Esta vez para el sábado los organizadores de la modalidad federada Tiro Práctico dispusieron seis etapas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Con 120 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 4 divisiones: “Producción”, “Producción Optics”, Open y “Optics”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Producción Optics” contempla las mismas armas doble acción que Producción pero con miras de punto rojo. La división “Optics” es más permisiva, también con miras de punto rojo, accesorios de competición y la opción simple acción, además de cantidad irrestricta de munición en los cargadores cuyos tres participantes fueron Benjamín Cusumano con una con novedosa Bersa M2Xi, Luis Martínez con una Springfield Armory 2011 y Alejandro Lucero con una CZ Shadow II convertida a simple acción. Con esta nueva División el Tiro Práctico expone su versatilidad y permanente innovación.

Las etapas dispuestas fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición, blancos reactivos y móviles con estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Ya el principio de año quedó lejos y los deportistas van afinando su desempeño, dejando atrás esos altibajos típicos de un inicio de ránking, pero varios tiradores cometieron errores inesperados, en espacial los tiros errados e impactos en blancos penalizables. En producción los dos primeros puestos erraron algunos disparos, así que este problema fue más extendido de lo común además de algunas fallas de fulminantes.

En la división Producción, Federico Pritchard se mantuvo ajeno a todo esto y arrasó con la mayoría de las etapas en ambos eventos, siendo el protagonista excluyente del fin de semana. Muy buenos desempeños igual tuvieron Marcos Fernández que quedaría a menos del 6% el sábado, seguido por Jorge Alí al 12%. Los seniors estuvieron a la altura superando a muchos jóvenes.

La novedosa Optics tuvo a otro senior como Alejandro Lucero líder indiscutido superando por un 34% a Benjamín Cusumano. Más atrás quedaría Luis Martínez que padeció numerosos inconvenientes con la uña extractora de su arma.

Jorge Luis Altuna participó en la división abierta en solitario quedando afuera en una desafortunada maniobra. En la división Producción Optics, el protagonista fue Fernando Lago. En muchas etapas compitieron de igual a igual con Javier Gaitán, definiéndose por pequeños detalles y una leve ventaja del 3% a favor de Lago.

El día domingo era el plato fuerte con un evento de más de 160 disparos mínimos que comenzaría a media mañana, extendiéndose hasta casi las 17 que incluía la prueba del cronógrafo. En esta última prueba varios competidores quedaría afuera por no adecuarse sus municiones al reglamento de la especialidad.

En la división Optics, Benjamín Cusumano capitalizó los problemas de los demás y fue la novedad de la fecha. En la división Producción nada cambiaría para Federico Pritchard que otra vez se llevaría el primer puesto, no sin sufrir un poco por la competencia con el otro Senior, Jorge Alí que quedaría al 8% de Pritchard. El otro Pritchard, Enrique, no tendría tanta suerte y quedaría fuera de competencia al romper el ángulo de seguridad en una etapa muy técnica. Darío Vázquez tuvo excelente desempeño y logró aventajar levemente al ascendente Marcos Fernández al menos del 2% entre ambos.

Producción Optics vio a un Fernando Lago con un desempeño muy superior al demostrado el día sábado. Terminaría superando por más de 31% a Javier Gaitán y por un 42% al Gran Senior Carlos Relly. Una mención aparte merecen Javier Gaitán y Carlos Relly que se encargaron del control de la munición durante todo el torneo, dando máxima transparencia al evento en este tema. No solo hicieron esa tarea durante todo el día, sino que además compitieron a excelente nivel, muchas veces con escaso tiempo para planificar las etapas.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos cada día de mayor calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Hacía muchos años que no se hacía un torneo doble y mucho menos uno de Nivel II. Se espera mantener la concurrencia durante las fechas venideras ya que a pesar de las ausencias el número de participantes sigue siendo más que importante y los nuevos que se fueron incorporando ya son los protagonistas junto a los históricos de esta maravillosa disciplina federada.

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RESULTADOS FINALES

6ª FECHA - DIVISION PRODUCCION

Federico Andrés Pritchard - 100,00 % (S)

Marcos Martín Fernández - 94,18 %

Jorge Omar Alí - 88,40 % (S)

José Maria Barbetta - 86,69 %

Kevin Purtscher - 78,17 %

Héctor Darío Vázquez - 76,96 %

Franco Oscar Rivero - 75,85 %

Enrique Pritchard - 72,05 % (S)

Sergio Leonardo Ocampos - 71,58 %

Erito Aurelio Dos Santos - 71,39 % (SS)

Erito Aurelio Dos Santos - 71,39 % (SS) Walter Augusto Cardozo - 69,95 %

Lucas Martín Colombo - 68,01 %

Raúl Enrique Ortiz González - 67,27 %

Cristian Mateos - 65,77 %

Claudio Daniel Enriori - 64,32 % (S)

Ignacio Miguel Lecumberri - 0,00 %

DIVISION PRODUCCION OPTICS

Fernando Lago - 100,00 % (S)

Javier Orlando Gaitán - 96,66 %

Carlos Alberto Relly - 67,39 % (GS)

Sergio Millatureo - 54,50 % (S)

DIVISION OPTICS

Luis Alejandro Lucero - 100,00 % (S)

Benjamín Cusumano - 66,12 %

Luis Carlos Martínez - 59,44 % (S)

7ª FECHA - TORNEO NIVEL II DIVISION PRODUCCION

Federico Andrés Pritchard - 100,00 % (S)

Jorge Omar Alí - 91,76 % (S)

Héctor Darío Vázquez - 83,91 %

Marcos Martín Fernández - 82,21 %

Walter Augusto Cardozo - 80,60 %

Sergio Leonardo Ocampos - 80,11 %

Franco Oscar Rivero - 79,72 %

Sergio Javier Bubas - 74,44 % (S)

José Maria Barbetta - 73,61 %

Lucas Martín Colombo - 72,47 %

Claudio Daniel Enriori - 62,61 % (S)

Sergio Omar Carreño - 48,97 % (SS)

Ignacio Miguel Lecumberri - 0,00 % sin puntuar por prueba de cronógrafo

Erito Aurelio Dos Santos - 0,00 % (SS) sin puntuar por prueba de cronógrafo

DIVISION PRODUCCION OPTICS

Fernando Lago - 100,00 % (S)

Javier Orlando Gaitán - 68,39 %

Carlos Alberto Relly - 57,74 % (GS)

Sergio Millatureo - 47,75 % (S)

DIVISION OPTICS

Benjamín Cusumano - 100,00 %

Luis Alejandro Lucero - 0,00 % (S) sin puntuar por prueba de cronógrafo

Luis Carlos Martínez - 0,00 % (S) abandono por falla de arma

RANKING 2026 A SIETE FECHAS:

Producción: Alí 598,43; Barbetta 562,90; Rivero 524,47; Vázquez 478,00; Cardozo 442,07; Dos 401,53; F. Pritchard 400,00; Fernández 398,45; Kraser 384,57; Ocampos 353,96; Ortiz 349,38; Purtscher 346,60; Carreño 325,40; Barros 252,86; E. Pritchard 212,65; Lecumberri 210,89; Colombo 203,45; Chinni 178,86; Cabrera 160,51; Mateos 148,81; Tellechea Richard 136,48; González 136,06; Enriori 126,93; Marrero 100,00; Bubas 74,44; Devoto 69,21; Cusumano 66,20; Alis 65,92.

Producción Optics: Lago 600,00; Lucero 449,43; Gaitán 407,88; Altuna 318,09; Martínez 299,97; Relly 294,29; González 189,35; Millatureo 102,25; Meza 99,82; Altuna 72,76; Cury 60,89; Sarmiento 42,66.

Optics: Cusumano 366,12; Martínez 145,05; Larrañaga 100,00; Lucero 100,00; Altuna 46,32.

Open: Altuna 300,00; Patitucci 38,94; Alis 99,79.

Estándar: Pereyra 400,00.