El Tiro Práctico vuelve al Círculo de Caza Mayor General Lagos

Para este sábado y domingo el clima aflojó con la lluvia y ha dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su dos eventos de alto nivel, coincidentes con la sexta y séptima fecha del ránking social de Tiro Práctico.

Esta vez con el apoyo de Transportes Arias, CI Vet, Comercial Automotor Karquen Soluciones e Inka este sábado desde las 13:30 y el domingo a partir de las 9:30.

Hace mucho tiempo que el Círculo de Caza Mayor no organizaba un torneo doble y de Nivel II y por este motivo, los deportistas se encontrarán el sábado ante seis etapas y al menos 120 disparos mínimos para concluirlas. Para el domingo, el torneo nivel II constará de 8 etapas y al menos 150 disparos.

Estos torneos son un imán para deportistas de otras ciudades así que se espera una nutrida concurrencia.

Ya parece lejano aquel abril cuando se dio la inauguración del ránking 2026 de la modalidad donde Federico Pritchard ganó en la división Producción, Hugo González hizo lo propio con Producción Optics pero aparecieron tres divisiones más. En Open con Jorge Luis Altuna, Optics con Ricardo Larrañaga y Estándar con el eterno Luis Pereyra. Incluso con 29 participantes, hubo varios ausentes aquella vez. La segunda fecha de mayo mantuvo la gran participación con la vuelta de Cristian Marrero que arrasó en Producción mientras que el otro reaparecido, Fernando Lago hacía lo propio en Producción Optics, situación que hoy los encontrará con una competencia renovada. La tercera fecha fue en junio y Fernando Lago dominó el Producción Optics, Federico Pritchard en producción y Jorge Luis Altuna en Open. Ya en el mes de julio la cuarta fecha volvió a tener como protagonistas a Lago y Purtscher. Todos esperaban en agosto la quinta edición pero el clima no lo permitió. En septiembre la quinta fecha quedaría para Fernando Lago en Producción Optics, Benjamín Cusumano en Optics y Marcos Fernández en Producción.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles. El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Como se mencionara, también hay otros deportistas incursionando en divisiones que no solían verse seguido por estas tierras como es el caso de Jorge Luis Altuna en la división Open, con un arma vistosa de ver en acción al igual que la Para Ordenance de la División estándar de Luis Pereyra. Otro atractivo particular es el regreso de los deportistas locales que participaron en el Nacional de Tiro Práctico en Lomas de Zamora hace dos fines de semana. Muy buenas participaciones tuvieron Cristian Marrero, María Paz (actualmente federada en Villa Regina), Jorge Alí, Alejandro Lucero y Kevin Purtscher, aunque bajo un clima horrible y un piso barroso que puso a prueba a todo el grupo. Sufrieron pero volvieron con la misión cumplida y se espera verlos en este evento tan importante.

Este sábado y domingo la concurrencia será una incógnita y si bien regresan las buenas temperaturas, este octubre vino con una primavera muy retrasada. El pronóstico es excelente esperándose un clima fresco a la mañana pero atractivo para esta época. El Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional.

RANKING 2026 A CINCO FECHAS

Producción: Alí 418, Berbetta 403, Kraser 385, Rivero 369, Dos Santos 330, Vázquez 317, Cardozo 292, Ortíz 282, Carreño 276, Purtscher 268, Barros 253, Fernández 222, Lecumberri 211.

Producción Optics: Lucero 449, Lago 400, F. Altuna 318, Martínez 300, Gaitán 243, González 189, Relly 169, Meza 100, Cury 61, Sarmiento 43.

Optics: Cusumano 200, Larrañaga 100, Martínez 86, F. Altuna 46.

Open: J.L. Altuna 300, Alis 100, Patitucci 39.

Estándar: Pereyra 400.