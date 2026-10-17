Se impuso 5-3 a Palazzo por la 5ª fecha. También ganaron Newbery y la CAI. Petroquímica-Huracán, Sarmiento-Portugués y Diadema-Saavedra fueron empates.

Rada Tilly llegó a la punta del torneo Clausura Zonal "A"

El equipo de Rada Tilly alcanzó este sábado la punta de la zona “A” del torneo Clausura Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Aurinegro”, con cuatro tantos de Facundo Vilte y uno de José Vivanco, derrotó de visitante 5-3 a Próspero Palazzo, y de esa manera llegó a lo más alto del certamen. Max Torres, y Thiago Gaitán, en dos ocasiones, anotaron los goles del “Aguilucho”.

Mientras tanto, el Deportivo Sarmiento, con gol de Lisandro Fanjul, igualó de local 1-1 ante Deportivo Portugués, que anotó a través de Gabriel Mansilla, quien había abierto el marcador en el “Pampa Zaldúa”.

Mientras que General Saavedra no pudo llegar a la cima al igualar 2-2 ante Argentinos Diadema. Claudio Leguizamón y Alejo Barraza anotaron para el local, mientras que en la visita, convirtieron Mauro Jofré e Iván Zalazar.

La jornada arrancó con el gran triunfo que logró Jorge Newbery, en condición de visitante frente a Laprida por 3-2.

Los goles del “Lobo”, que ya piensa en la tercera ronda del Torneo Regional, los anotaron Alexander Vera, Octavio Padovani, y Yamil Lazarte, éste último en contra de su valla.

Williabe Roque y Vladimir Cano -de penal- anotaron los goles del dueño de casa.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles, quien también se prepara para jugar la tercera ronda del Regional, obtuvo una clara victoria ante Unión San Martín Azcuénaga por 5-0.

El “Azzurro” se quedó con los tres puntos en el estadio Armando Avila, por los goles que anotaron Nicolás Abregú, Agustín Jara y Lucas Miroglio. Mientras que en el segundo tiempo, el colombiano Bayron Ortiz, anotó por duplicado.

Además, el arquero Gonzalo Cottis le contuvo un penal a Nicolás Mercado, delantero del equipo “patricio”.

En Kilómetro 8, mientras tanto, Petroquímica y Huracán repartieron puntos al igualar su encuentro 1-1. El “Verdolaga” se puso en ventaja por intermedio de Santiago Olivera, mientras que en el segundo tiempo, Enrique Blanco estableció el empate para el “Globo”.

Con esos resultados, la Zona B tiene tres líderes, la CAI, Newbery y Huracán, los tres con ocho puntos.

Panorama de la 5ª fecha

SABADO 17

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 1 / Deportivo Portugués 1.

- Próspero Palazzo 3 / Rada Tilly 5.

- Argentinos Diadema 2 / General Saavedra 2.

Zona “B”

- Laprida 2 / Jorge Newbery 3.

- CAI 5 / USMA.

- Petroquímica 1 / Huracán 1.