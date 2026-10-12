Huracán perdió 4-1 ante la CAI, y Newbery cayó 2-1 con Petroquímica. Además, Rada Tilly venció 2-1 a Sarmiento. También ganaron Saavedra, USMA y Portugués.

El Clausura Zonal "A" se quedó sin invictos

Este domingo se jugó de manera completa la 4ª fecha del torneo Clausura Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, jornada que dejó sin invictos el certamen porque perdieron Huracán, Jorge Newbery y Deportivo Sarmiento.

Por la zona “A”, Rada Tilly superó por 2-1 a Sarmiento, con dos tantos de Brian Cárdenas, mientras que Elías Zupán marcó el descuento para el “Depo”.

Además, General Saavedra, con goles de Aaron Cruzado y Nicolás Reyes, se impuso por 2-0 ante Próspero Palazzo y se acercó a la punta de su grupo.

En el restante juego de esta zona, Deportivo Portugués logró un valioso triunfo de local por 2-1 ante Argentinos Diadema.

Lautaro Silvestri y Federico Folmer marcaron para el cuadro “luso”, mientras que Axel Romero, hizo el descuento para el conjunto de Kilómetro 27.

Mientras tanto, en la Zona “B”, Comisión de Actividades Infantiles goleó 4-1 a Huracán y lo dejó sin invicto.

Los goles del “Azzurro” fueron de Bayron Ortiz, en dos ocasiones, Nicolás Abregú y Lucas Miroglio. Pablo Zalazar, del “Globo”, había anotado de manera transitoria el 1-1.

El otro que resignó el invicto en este grupo fue Jorge Newbery que perdió en su visita a Petroquímica por 2-1.

El “Verdolaga” ganó con goles de Benjamín Herrera y Pablo Alvarez. Gastón Barrientos había igualado para el “Lobo” el partido jugado en Kilómetro 8.

Además, Unión San Martín Azcuénaga sumó importantes tres puntos de local al imponerse por 1-0 ante Laprida. El gol “patricio” lo marcó Gonzalo Hernández.

De esa manera, se fue la cuarta fecha del torneo Clausura Zonal “A”, que dejó como nota la caída de Sarmiento, Newbery y Huracán, quienes llegaban como invictos del campeonato.

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Panorama de la 4ª fecha

Zona “A”

- Rada Tilly 2 / Deportivo Sarmiento 1.

- General Saavedra 2 / Próspero Palazzo 0.

- Deportivo Portugués 2 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Petroquímica 2 / Jorge Newbery 1.

- Huracán 1 / CAI 4.

- USMA 1 / Laprida 0.

Próxima fecha (5ª)

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento vs Deportivo Portugués.

- Próspero Palazzo vs Rada Tilly.

- Argentinos Diadema vs General Saavedra.

Zona “B”

- CAI vs USMA.

- Petroquímica vs Huracán.

- Laprida vs Jorge Newbery.