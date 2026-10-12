Kárting: Juan Fernández tuvo un buen debut con los eléctricos en Uruguay

Sumó una nueva experiencia en el RMC International Trophy South America, disputado en Mercedes. El piloto comodorense participó en la E10 Mini, donde compitió por primera vez con kartings eléctricos.

El piloto chubutense Juan Martín Fernández participó en el RMC International Trophy South America, desarrollado en el Polideportivo Ciudad de Mercedes, Uruguay. El encuentro internacional de Rotax reunió a representantes de distintos países sudamericanos y puso en juego los últimos cupos para las IRMC Grand Finals de Portugal. Para el representante de Comodoro Rivadavia, la competencia tuvo un atractivo particular: fue su primera oportunidad de disputar carreras con kártings eléctricos, dentro de la divisional E10 Mini.

La actividad competitiva comenzó el jueves con la clasificación, en la que Fernández consiguió el P7. Posteriormente, en la primera manga, logró avanzar una posición para finalizar P6, completando su primera jornada de competencia con estos vehículos.

El viernes continuó la programación con las dos mangas restantes. En ambas competencias, Juan Martín finalizó en el P7, manteniendo una actuación regular durante las instancias clasificatorias del evento.

El sábado llegó el turno de la Final, en la que Fernández consiguió el P6, igualando su mejor resultado parcial del fin de semana y completando una presentación en la que se mantuvo entre los siete primeros en todas las instancias disputadas.

Al valorar su participación en esta experiencia sudamericana, el piloto de Comodoro Rivadavia expresó: “Disfruté mucho la experiencia con los kartings eléctricos, todos los autos eran iguales y la carrera la definía el piloto. Además tenía el Push para ir más rápido, que me gustó mucho y me obligaba a usarlo con estrategia. Por ser esta mi primera vez en la E10 Mini, me voy muy contento”.

Antes de despedirse de Mercedes, Juan Martín dedicó sus agradecimientos a quienes lo acompañaron: “Quiero agradecer a Comodoro Deportes, a toda mi familia, al equipo DS Racing, a Daniel Schianni que me dio su apoyo, a mis mecánicos en Comodoro Eduardo Bello y Carlos Vidal y a Tintorería 5àsec”.

Juan Martín Fernández concluyó su participación en el RMC International Trophy South America con un P6 en la Final de la E10 Mini. Su paso por Mercedes le permitió incorporar una nueva experiencia a su trayectoria deportiva, adaptándose a una modalidad de competencia diferente y sosteniendo resultados regulares durante todo el programa del evento.

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