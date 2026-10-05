Sarmiento sigue firme en la punta del Clausura Zonal "A"

Derrotó 2-1 a General Saavedra y manda con puntaje ideal en la Zona “A”. En la “B”, Laprida venció 3-1 a Petroquímica y lidera. Además, Palazzo y Diadema fue 1-1.

Con tres partidos, este domingo se puso en marcha la tercera fecha del torneo Clausura Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, y por la zona “A”, Deportivo Sarmiento sumó su tercer éxito en el campeonato que le permite continuar como único líder en su zona y uno de los invictos que tiene el certamen.

El “Depo” se hizo fuerte en el “Pampa Zaldúa” y con dos tantos de Cristian Méndez -el goleador del torneo-, se impuso por 2-1 ante General Saavedra, quien había abierto el marcador a través de Nicolás Reyes.

En el otro partido del grupo, Próspero Palazzo y Argentinos Diadema igualaron 1-1. El tanto del “Aguilucho” lo anotó Thiago Gaitán, mientras que Claudio Leguizamón, convirtió el empate para el conjunto de Kilómetro 27.

Mientras tanto, en la zona “B”, Laprida, con doblete de Vladimir Cano y uno de Federico Leguiza, se impuso de local 3-1 ante Petroquímica.

La fecha se completará este miércoles con tres partidos. Por la zona “A”, Rada Tilly recibirá a Deportivo Portugués, mientras que por la “B”, Huracán será local ante Unión San Martín Azcuénaga y Jorge Newbery visitará a Comisión de Actividades Infantiles.

Foto: Club Deportivo Sarmiento.

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Panorama de la 3ª fecha

DOMINGO 4

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / General Saavedra 1.

- Próspero Palazzo 1 / Argentinos Diadema 1.

Zona “B”

- Laprida 3 / Petroquímica 1.

MIERCOLES 7

Zona “A”

- Rada Tilly vs Deportivo Portugués.

Zona “B”

- Huracán vs USMA.

- CAI vs Jorge Newbery.