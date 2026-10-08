Huracán goleó y lidera la zona B

Fue 3-0 ante USMA en uno de los partidos que cerró la 3ª fecha del Clausura Zonal “A”. Rada Tilly venció 5-2 a Portugués y CAI-Jorge Newbery empataron 1-1.

Con tres partidos, este miércoles se completó el programa de la 3ª fecha del torneo Clausura Zonal “A” “José ‘Portu’ Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por la zona “B”, Huracán, con tantos de Joel Almada, Maximiliano Benito y Ramiro Angel, goleó 3-0 a Unión San Martín Azcuénaga.

Con ese resultado, el “Globo”, recientemente eliminado del Torneo Regional, se subió a la punta del certamen. En el otro encuentro del grupo, Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery igualaron 1-1.

El partido se jugó en el estadio Domingo Perea del club Laprida. Franco Domínguez, a los 12’ del primer tiempo, abrió la cuenta para el “Lobo”. Mientras que sobre el cierre del mismo período, empató Joaquín Abarzúa para la CAI.

En el restante encuentro jugado este miércoles, pero por la Zona “A”, Rada Tilly se impuso ante Deportivo Portugués por 5-2.

Los goles del “Aurinegro” los anotaron Rodrigo Ledesma -en tres ocasiones-, Facundo Vilte y Brian Cárdenas.

Cabe destacar que Rada Tilly, también venía de quedar afuera de la competencia regional, mientras que Newbery y la CAI, son los dos clasificados para la tercera ronda del citado certamen.

Panorama de la 3ª fecha

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / General Saavedra 1.

- Próspero Palazzo 1 / Argentinos Diadema 1.

- Rada Tilly 5 / Deportivo Portugués 2.

Zona “B”

- Laprida 3 / Petroquímica 1.

- Huracán 3 / USMA 0.

- CAI 1 / Jorge Newbery 1.

Próxima fecha (4ª)

Zona “A”

- Rada Tilly vs Deportivo Sarmiento.

- Deportivo Portugués vs Argentinos Diadema.

- General Saavedra vs Próspero Palazzo.

Zona “B”

- Huracán vs CAI.

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

- USMA vs Laprida.