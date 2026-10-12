Gimnasia cierra su gira este lunes en Junín

Visita al invicto Argentino por una nueva fecha de la Liga Nacional. El partido comienza a las 20:30.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia -séptimo- visitará este lunes al escolta Argentino de Junín, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Fortín de las Morochas, dará comienzo a las 20:30, y será arbitrado por Julio Dinamarca, Alberto Ponzo y Alejandro Trías.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de vencer en Chivilcoy a Racing por 78 a 72 y de esa manera, se recuperó de la derrota que había sufrido en el inicio de la gira ante San Lorenzo (89-73).

En ese contexto, el “Verde” se fue ganador del estadio Grilon Arena, gracias a la importante producción del escolta cubano Marcos Chacón (19 puntos), jugador determinante para la victoria del actual defensor del título.

También fueron vitales los aportes del pívot salteño Carlos Rivero (13 tantos, 9 rebotes, 2 tapas y 3 pases gol) y del base Emiliano Toretta (11 unidades).

Además, Martiniano Dato aportó 10 puntos, Obiajulum Okafor contribuyó con 8, completando los 78, Valentín Forestier con 5, mientras que Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco y Benjamin Stevens, anotaron 4 cada uno.

Por su parte, Argentino viene de dos triunfos en fila, siendo el último de ellos ante San Martín de Corrientes por 82 a 79. Anteriormente, el “Turco” había debutado con una victoria frente a Ferro Carril Oeste (79-68).

El equipo juninense cuenta en la dirección técnica de Adrián Capelli y para el juego de este lunes, podría arrancar así: Jeremías Sandrini, Dylan Smith, Zyon Patterson, Leandro Cerminato y Rómulo Gusmao. Esta fue la formación que arrancó el juego ante el conjunto correntino.

Como relevos aparecen Joshua Ferguson, Santiago Pérez, Cristian Cardo, Joaquín Fernández, Santiago Bilbao, Piero Di Prinzio y Martino Caporaletti.

Gimnasia contará con los siguientes jugadores en su roster: Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato, Obi Okafor y Carlos Rivero. Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Valentín Forestier -que el último juego arrancó de titular-, Benjamin Stevens, Gino Balbo, Jesús Centeno y Ciro Melo.

Luego de este partido, Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia. Y la vuelta a la competencia será el 28 de este mes, día en que recibirá a Ferro.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Por su parte, este mismo lunes, pero desde las 16:30, se jugará el partido por la Liga de Desarrollo, en donde Gimnasia buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Racing (66-50).

El “turquito” juninense viene de vencer a San Martín por 76-68 y de ese modo, se recuperó de la amplia derrota que tuvo en el debut ante Ferro (51-82).

Gimnasia se ubica 12º en la tabla con 2 triunfos y 3 derrotas, mientras que Argentino está un puesto más arriba con balance de 1 y 1.