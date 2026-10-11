Gimnasia le ganó un difícil partido a Racing

Se impuso 78-72 en Chivilcoy por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este sábado de visitante a Racing de Chivilcoy por 78 a 72, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Grilon Arena, contó con el arbitraje de Juan Fernández, Silvio Guzmán y Fabio Alaniz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-20, 37-37 y 53-53.

El conjunto dirigido por Diego D'Ambrosio protagonizó un partido muy competitivo ante el vigente campeón de la Liga Nacional. Racing se mantuvo en juego hasta el cierre, pero la visita logró imponerse en los momentos decisivos y quedarse con la victoria por 78 a 72, informó Prensa Racing de Chivilcoy.

En el “Verde” se destacaron el escolta cubano Marcos Chacón, goleador del equipo con 19 puntos. El pívot salteño Carlos Rivero aportó 13 tantos, bajó 9 rebotes y metió 2 tapas, mientras que el base santafesino Emiliano Toretta aportó 11 unidades.

Por el lado de Racing, su mejor vía de gol fue el ala pívot Nicolás Romano, quien fue el máximo anotador del juego con 25 puntos, mientras que Marcos D’Elía aportó 10 tantos y tuvo 7 rebotes.

En las próximas horas, Gimnasia se trasladará hasta Junín para visitar este lunes -desde las 20:30- a Argentino en el partido que marcará el cierre de su gira por la provincia de Buenos Aires. El “Turco” viene de ganarle de local a San Martín de Corrientes por 82-79 y de esa manera sumó su segundo éxito seguido.

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Síntesis

Racing 72 / Gimnasia 78

Racing (18+19+16+19): Pedro Barral 9, Mateo Chiarini 6, Juan Bocca 4, Nicolás Romano 25 y Marcos D’Elía 10 (fi); Emilio Stucky (x) 6, Santiago Assum 2, Manuel Rodríguez 9, Juan Ignacio Respaud 0, Matías Morera 0, Abraham Barahona 1 y Tomás D’Elía 0. DT: Diego D’ Ambrosio.

Gimnasia (20+17+16+25): Emiliano Toretta 11, Felipe Inyaco 4, Martiniano Dato 10, Valentín Forestier 5 y Carlos Rivero 13 (fi); Sebastián Carrasco 4, Marcos Chacón 19, Benjamin Stevens 4, Obiajulum Okafor 8 y Gino Balbo 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 18-20, 37-37 y 53-53.

Arbitros: Juan Fernández, Silvio Guzmán y Fabio Alaníz.

Estadio: Grilon Arena (Chivilcoy).