Huracán y Sarmiento quieren seguir liderando en sus respectivas zonas

Este sábado se juega la 5ª fecha del torneo Clausura Zonal “A” de fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia disputará este sábado la quinta fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”.

En ese contexto, los líderes que tiene el campeonato buscarán el triunfo para así mantenerse en la punta de sus respectivas zonas.

Uno de ellos es Huracán, que manda en el grupo “B” y que visitará a partir de las 16 a Petroquímica, que marcha a dos unidades del “Globo”. El árbitro del partido será Sergio Corbalán.

Además, el campeón Jorge Newbery irá hasta el estadio “Domingo Perea” para enfrentarse con el local Laprida. El encuentro dará comienzo a las 13 y será controlado por Marcelo Ugarte.

Por su parte, la Comisión de Actividades Infantiles recibirá -a las 16- al urgido Unión San Martín Azcuénaga. El encuentro se jugará en el estadio Armando Avila, bajo el arbitraje de Carlos Quintana.

Mientras tanto, por la zona “A”, el puntero Deportivo Sarmiento recibirá a Deportivo Portugués, quien es otro de los equipos que necesita sumar. Maximiliano Selg impartirá justicia en el partido que se jugará en el estadio “Pampa Zaldúa”.

Además, General Saavedra visitará a Argentinos Diadema con Gabriel Jarpa como árbitro, mientras que Próspero Palazzo recibirá a Rada Tilly, en juego que será arbitrado por Lucas Bres.

Cabe destacar que la jornada se juega todo este sábado -sin público visitante- ya que el domingo no habrá acción por celebrarse el Día de la Madre.

Programa de la 5ª fecha

SABADO 17

Zona “A”

-Deportivo Sarmiento vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Iván Peña y Luis Fimiani.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

Hora: 15.

-Próspero Palazzo vs Rada Tilly.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Claudio Ortiz y Maximiliano Bastida.

Cancha: Próspero Palazzo.

Hora: 16.

Argentinos Diadema vs General Saavedra.

Cancha: Argentinos Diadema.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Marcelo Coca y Hamilton Mascareño.

Hora: 16.

Zona “B”

-Laprida vs Jorge Newbery.

Cancha: Laprida.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Cabriel González y Brandon Olivera.

Hora: 13.

-CAI vs USMA.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Gustavo Corbalán y Pablo Postendorfert.

Cancha: USMA.

Hora: 16.

-Petroquímica vs Huracán.

Cancha: Petroquímica.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Cristian Ontiveros y Selena Medina.

Hora: 16.