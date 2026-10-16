El Clausura "B" escribe este sábado su décimo capítulo

Este sábado se disputará en Comodoro Rivadavia la décima fecha del torneo Clausura “B”, que organiza la Liga de Fútbol Oficial.
En ese contexto, Deportivo Roca, líder de la zona “A”, expondrá esa condición, cuando visite a Oeste Juniors, en el partido interzonal de la jornada. El árbitro en Valle “C” será Luis Marcial.
Por su parte, en la zona “B”, el puntero Florentino Ameghino tendrá una difícil visita en cancha de Nueva Generación para medirse con el dueño de casa. Carlos Flores será el juez principal del encuentro.
Además, por la “A”, Camioneros recibirá a Ferrocarril del Estado -en cancha de General Saavedra-, Talleres Juniors se medirá con Manantiales Behr de Ciudadela -en Ferro-, mientras que Comodoro FC será local ante Tiro Federal.
Por la “B”, jugarán Universitario-Caleta Córdova -en cancha de Castelli- y Stella Maris-San Martín, en el campo de juego del equipo costero.
Cabe destacar los partidos darán comienzo a las 16, salvo el interzonal que está previsto una hora antes.
Programa de la 10ª fecha
SABADO 17
Zona “A”
-Camioneros vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Augusto González y Cristian Alves.
Cancha: General Saavedra.
Hora: 16.
-Talleres Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Asistentes: Yamila Ramos y Fernando González.
Cancha: Ferro.
Hora: 16.
-Comodoro FC vs Tiro Federal.
Arbitro: Gastón Cejas.
Asistentes: Camila Madami y Gastón Cruseño.
Hora: 16.
Zona “B”
-Nueva Generación vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Alan López y Elías Chacano.
Cancha: Nueva Generación.
Hora: 16.
-Universitario vs Caleta Córdova.
Arbitro: Víctor Velarde.
Asistentes: Alejandro Torrico y Alejandro Acosta.
Cancha: Castelli.
Hora: 16.
-Stella Maris vs San Martín.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Asistentes: Matías Ortiz y Morena Brítez.
Cancha: Stella Maris.
Hora: 16.
Interzonal
-Oeste Juniors vs Deportivo Roca.
Arbitro: Luis Marcial.
Asistentes: Guillermo Díaz y Luz Barou.
Cancha: Oeste Jrs.
Hora: 15.