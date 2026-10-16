Se miden este sábado en cancha de Laprida en Sub 11, Sub 13 y Sub 15. La instancia local otorga una plaza para representar a la Liga de Fútbol en las siguientes fases provinciales, regionales y nacionales.

La CAI y Rada Tilly juegan por el torneo Clasificatorio de Clubes

Este sábado se disputará en el estadio Domingo Perea del Club Laprida, el Torneo Clasificatorio del fútbol formativo, instancia local que otorgará una plaza por categoría para representar a la Liga de Comodoro Rivadavia en las siguientes fases provinciales, regionales y nacionales.

En ese contexto, estarán frente a frente los equipos de Comisión de Actividades Infantiles y Club Atlético Rada Tilly. Se enfrentarán en las categorías Sub 11 (2015/2016), Sub 13 (2013/2014) y Sub 15 (2011/2012).

La duración de cada partido -el primer partido arrancará a las 15:30- comprenderá dos tiempos de 35 minutos por categoría.

La Liga informa que se permitirán 18 jugadores por equipo, con cinco cambios en tres ventanas. En caso de empate, la definición será por penales.

La planilla de juego está provista por la Liga, los jugadores y cuerpos técnicos deberán presentarse con DNI en mano para el control arbitral, agregan desde la Liga de Fútbol Oficial.

Asimismo, todos los jugadores deberán estar cargados y habilitados en el sistema de COMET.

La siguiente fase provincial se disputará los días 2 y 3 de noviembre.

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Programa

SABADO 17 – Estadio: Domingo Perea (Club Laprida).

- CAI vs Rada Tilly

15:30 Sub 11.

17:00 Sub 13.

18:30 Sub 15.