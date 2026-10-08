La CAI suma a Mateo Conde para el Regional

Tiene 22 años, se desempeña como defensor y mediocampista y asume su tercera etapa en el “Azzurro”, tras un paso por las formativas de Defensa y Justicia y la Primera de Guillermo Brown.

El lateral/volante Mateo Conde, de 22 años, se suma como refuerzo de la Comisión de Actividades Infantiles para disputar las instancias decisivas del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Formado en la CAI, Conde recorrió todas las divisiones formativas del club y debutó en Primera división con tan solo 16 años. También integró el plantel que disputó el Torneo Regional Federal Amateur 2021/22.

En enero de 2022 continuó su carrera en las juveniles de Defensa y Justicia, donde llegó a jugar en Cuarta división y alternó entrenamientos con el plantel de Reserva.

Esta será su tercera etapa en la institución. Ya defendió los colores “azzurros” en el Regional 2025/26 y fue una de las piezas clave del equipo campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, a comienzos de este año, se incorporó a Guillermo Brown de Puerto Madryn para disputar el Torneo Federal A, certamen en el que debutó profesionalmente y terminó la temporada como titular.

Foto: Prensa CAI.