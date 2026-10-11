El mensaje de un jugador de Almagro agradecido por tener trabajo

Julián Vitale, medicampista del Tricolor, dijo que la "la situación está difícil en el país" y agradeció que "tenemos laburo".

Este sábado, Almagro venció 2-1 a Chacarita Juniors, partido disputado en el Estadio Tres de Febrero, de Villa Raffo, por la fecha 33° de la Primera Nacional, con goles de Julián Marchioni (16' 1T) y Lautaro Busto (29' 2T) para el local Alexis Domínguez (20' 1T) para el Funebrero.

De esta manera, el Tricolor suma 41 puntos y se alejó de la zona de riesgo, ilusionándose con pelear un lugar en el Reducido, mientras que Chacarita (club que preside el exintendente de Comodoro, Néstor Di Pierro) se queda con 33 unidades en la penúltima posición de la Zona B, complicando seriamente su permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino, a falta de tres fechas para el cierre.

Pero más allá del resultado, alegre para algunos y triste para otros, las redes sociales se hicieron eco de las declaraciones pospartido de Julián Vitale, mediocampista central del conjunto local que celebró el triunfo pero también dejó un mensaje referido a la situación que atraviesa el país.

Al hablar de la “situación complicada” que atraviesa la institución, aclaró que “sabemos que la situación está difícil en el país, y nosotros somos unos agradecidos porque tenemos laburo, así que lo tenemos que disfrutar y a partir de ahí va para adelante”.

En las redes sociales muchos entendieron que el futbolista de 31 años realizó una “bajada de línea política”, dado que por elevación apuntó a la gestión nacional anarcocapitalista; pero la enorme mayoría respaldó el comentario que no hizo más que describir la complicada etapa que atraviesan millones de argentinos que en estos últimos años han perdido sus empleos o se han precarizado.

Entre quienes rescataron sus palabras estuvieron el relator y el comentarista del partido, de LPFPlay, que destacaron a Vitale como “un hombre comprometido” por hablar de “lo mal que lo estamos pasando en el país y que él es un agradecido porque tiene laburo”, algo que “no es habitual entre los futbolistas”.