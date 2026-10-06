La entidad “azzurra” visitó las localidades de 28 de Julio, Dolavon y Gaiman, con sus categorías de 2015 hasta la 2020.

La Escuela de Fútbol de la CAI disfrutó de una gira por el Valle

La Escuela de Fútbol de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recorrió el fin de semana la zona del Valle del Chubut con las categorías 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, compartiendo tres días de partidos y experiencias.

En ese contexto, el último viernes, los chicos jugaron en 28 de Julio, localidad donde además fueron alojados. Mientras que el sábado, los pibitos disfrutaron de una jornada de fútbol en Dolavon y el domingo se cerró la gira en Gaiman.

“Agradecemos por recibirnos a Alan Bahamonde, secretario de Deportes de 28 de Julio; a Augusto Pautasio, coordinador del fútbol infantil de Dolavon, y a Tomás Piers, presidente del club; y a Ariel Curinao, coordinador del fútbol infantil de Argentinos del Sur de Gaiman”, destacaron desde la escuela “azzurra”.

Cabe destacar que los chicos fueron acompañados por el coordinador de la escuela, Sebastián Miroglio y el profesor Facundo Palma.

Asimismo, la CAI hace saber que quedan dos viajes más por realizar. Uno de ellos será a José de San Martín y el otro a Río Pico, ambos previstos en noviembre y diciembre.

Asimismo, la CAI aprovecha la oportunidad para informar que todos aquellos chicos que quieran sumarse a la escuela, podrán hacerlo comunicándose al 2974246185 (Prof. Sebastián Miroglio).