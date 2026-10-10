Conflicto vecinal en el barrio 25 de Mayo

Habitantes de la zona baja de ese barrio de Km 4 denunciaron públicamente que una manguera de riego instalada por habitantes de la zona alta perjudica el suelo de sus viviendas.

Un grupo de habitantes de la zona baja del barrio 25 de Mayo denuncia públicamente que residentes de la zona alta colocaron una manguera de riego clandestina en un espacio verde. Señalaron que el municipio de Comodoro Rivadavia había retirado una manguera en el lugar hace un año y ahora instalaron otra.

El problema es que el agua se acumula y deriva en un alud de barro y agua hacia la zona baja del barrio sobre las calles Enrique Mosconi y Alejandro Korn.

Los afectados mencionaron que la situación genera muchos inconvenientes en las casas, cercos, patios y calles del sector bajo .

La vecinal intervino y dijo que va a solicitar al municipio que retiren todo el sistema de riego por goteo del espacio verde para que no se produzcan conexiones clandestinas.