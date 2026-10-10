Roca y Ameghino siguen mandando en sus zonas

El “Albirrojo” derrotó a Camioneros, que lo acechaba a un punto, mientras que el CAFA goleó a Universitario.

Roca derrotó a Camioneros y lidera la zona A, superando por dos puntos a sus nuevos escoltas.

Ameghino aplastó a Universitario y sigue mandando en la zona B, a tres unidades de Caleta.

Se disputó este sábado, de manera parcial, la 9ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Quedó pendiente el partido entre Oeste Juniors y Nueva Generación, debido a que el campo de juego del club de Valle C aún no se encontraba en óptimas condiciones tras las lluvias.

En la zona A, el líder Deportivo Roca ganó un compromiso clave por 3-1 ante Camioneros Patagónicos, que lo seguía a un punto. Ahora hay dos nuevos escoltas, a dos unidades: Manantiales Behr de Ciudadela, que venció 2-0 a Tiro Federal, y Ferrocarril del Estado, que goleó 4-0 a Talleres Juniors.

En la zona B, Florentino Ameghino se mantiene en lo más alto, tras aplastar 5-0 a Universitario, mientras Caleta Córdova continúa como escolta, a tres puntos, luego de superar 2-0 a Stella Maris.

Panorama 9ª fecha

ZONA A

- Deportivo Roca 3 / Camioneros Patagónicos 1.

- Manantiales Behr de Ciudadela 2 / Tiro Federal 0.

- Ferrocarril del Estado 4 / Talleres Juniors 0.

ZONA B

- Florentino Ameghino 5 / Universitario 0.

- Stella Maris 0 / Caleta Córdova 2.

- Oeste Juniors vs Nueva Generación (postergado).

INTERZONAL

- Comodoro FC 1 / San Martín 5.