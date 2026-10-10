Nicolás Traut fue el más veloz en Toay

Con Chevrolet Cruze, el piloto del Proracing dominó en el circuito pampeano la clasificación especial de la novena fecha del TC 2000.

En una tarde de sábado gris, con viento, pero sin lluvia y con el sol que se asomaba de a ratos en el circuito chico sin chicana del autódromo Provincia de La Pampa, se disputó la clasificación especial de la 9ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que tuvo dos cortes eliminatorios muy apretados, cambiantes y parejos en una pista que se fue secando. En el veloz trazado pampeano fue Nicolás Traut con el Chevrolet Cruze #7 del Proracing el que sorprendió a todos y alcanzó su primera pole en su carrera Nº 98 en la categoría.

La clasificación arrancó con Francisco Monarca liderando la primera parte con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing, luego apareció Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing para arrebatarle el “1” provisional y por último Marcelo Ciarrocchi fue el que terminó primero con al Fiat Pulse #25 del ATR Racing con un tiempo de 1m05s093/1000 a una velocidad promedio de 188,149 km/h. Segundo quedó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia y tercero su compañero de equipo Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 a 0.110/1000 de diferencia. La “Q1” se cerraba con 14 autos encerrados en 6 décimas.

Francisco Monarca (Chevrolet Cruze #23 – Proracing), Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF Elaion Auro Proracing), Lucas Carabajal (VW Nivus #81 – Halcón Motorsport), Matías Rodríguez (VW Nivus #21 – Lincoln Motorsport), Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing) y Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) fueron los pilotos que pasaron a la “Q2”.

La sorpresa fue la eliminación el último “poleman” en Toay Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V #83 del Honda YPF Racing y del último ganador en La Pampa Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport.

En la “Q2”, los 10 pilotos que pasaron el corte fueron por la pole definitiva y sobre el final y en el último intento, Nicolás Traut con el Chevrolet Cruze #7 del Proracing se apoderó del “1”. El piloto de Las Flores aprovechó la succión y lo bien que le cae el circuito al sedan para marcar una vuelta rápida y efectiva con un tiempo de 1m04s340/1000 a una velocidad promedio de 190,351 km/h. Gran desempeño para un piloto que hizo toda su carrera en el TC2000 y puso de nuevo al Cruze en lo más alto de una clasificación después de casi 4 años. La última vez fue el 12 de noviembre de 2022 con Agustín Canapino en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport quedó segundo a 0.069/1000 y tercero Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing a 0.155/1000. El piloto de Tigre, Buenos Aires, cerró el “1-3” de una de las escuderías exitosas en la historia de la categoría.

Cuarto finalizó Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, quinto su “co-equiper” Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 y sexto Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing. Al invertirse los seis primeros, el piloto de Capital Federal será el que largue primero en la final del domingo.

Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S 162 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing), Matías Rodríguez (VW Nivus #21 – Lincoln Motorsport) y Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing) completaron el “top-ten”.

Nicolás Traut, el más rápido en la clasificación del TC2000 en Toay, La Pampa expresó: “Lograr esta pole me llena de felicidad. Me cuesta creerlo porque es muy difícil conseguirlo en una categoría como el TC2000. Fue clave la succión en este circuito para quedarme con el uno. Es momento de disfrutarlo y mañana trataremos de hacer una buena carrera”.

Este domingo a las 10:35 se pondrá en marcha el “warm-up” y a las 13 la final a 35 minutos más una vuelta.

Todas las alternativas las podrán seguir en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.