El Ascenso disputa solo tres partidos

Las precipitaciones complicaron a la mayoría de las canchas. En sintético, juegan este sábado Talleres-Roca, Tiro-Ferro y Nueva Generación-Camioneros.

Roca, líder de la zona A, se mide con Talleres, uno de los colistas, en cancha de Ferro.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia programó tres partidos de siete para este sábado desde las 15:00, por la 8ª fecha del torneo Zonal B Clausura, debido a que las canchas de tierra fueron muy afectadas por las lluvias. Por lo tanto, solamente se disputarán los encuentros previstos en césped sintético.

En ese marco, por la zona A, en cancha de Ferrocarril del Estado, Deportivo Roca (líder con 14 puntos) se medirá con Talleres Juniors (4) y, en Km 3, Ferro (13) visitará a Tiro Federal (10).

En el interzonal, Camioneros Patagónicos (con 13 unidades en la zona A) hará lo propio con Nueva Generación (11 puntos en la zona B, a cinco del líder Florentino Ameghino y a dos del escolta Caleta Córdova).

Quedan pendientes Comodoro FC-Manantiales Behr de Ciudadela (zona A), San Martín-Caleta, Universitario-Oeste Juniors y Stella Maris-Ameghino (zona B).