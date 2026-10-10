Tomás Vitar logró su primera "pole" en la Clase 2 del TN

En el autódromo Ciudad de San Martín, el piloto mendocino fue el más veloz a bordo del Nissan March. Este domingo, largará desde la primera posición en la serie inicial.

Tomas Vitar confirma con la pole position un sábado de pleno dominio en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde este domingo finalizará la décima fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, denominada Gran Premio Ciudad de General San Martín, que tendrá al poleman largando en la primera posición de la primera serie que se disputará pasadas las 10:00 horas.

Quien compite con el Nissan March atendido por GR Competición cronometró 1m38s026, superando por 0s242 a Exequiel Bastidas, líder del certamen, y por 0s606 a Julián Módica, quien durante todo el día de hoy se mostró a primer nivel siendo que este fin de semana disputa su segunda competencia en Clase 2 luego de su debut, ocurrido hace diez meses en este circuito.

Valentino Quattrocchi se ubicó en el cuarto lugar a bordo del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, mientras que Tomás Martín concretó una destacada clasificación al ubicarse en el quinto lugar a bordo del Chevrolet Onix atendido por JPM Racing, formación que logró devolver a pista el Peugeot 208 de Gastón Iansa tras el incidente protagonizado con Thomás Marchesín en la primera tanda de entrenamientos.

Dos series clasificatorias darán forma a la grilla de partida de la prueba final que se disputará este domingo, en horas del mediodía. Tomás Vitar y Thiago Ferrari largarán en la primera línea de partida de la primera serie, mientras que Exequiel Bastidas y Julián Módica harán lo mismo en la segunda serie.