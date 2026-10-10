Del 19 hasta el 29 de octubre se llevará adelante el certamen en Buenos Aires. Lara Bargas, Magali Almonacid y Manuel Fontanarosa serán parte de la competencia.

Comodoro tendrá a sus representantes en el Panamericano de Natación Master

Buenos Aires será la sede del Campeonato Panamericano de Natación Master, que reunirá a las disciplinas: natación clásica, natación artística, clavados, waterpolo y natación en aguas abiertas.

Comodoro Rivadavia tendrá a tres nadadores que estarán compitiendo en el 10º Campeonato Panamericano Masters de Deportes Acuáticos, que se realiza del 19 al 29 de octubre en Buenos Aires.

El torneo, reunirá a más de 2.500 atletas de América y, y los comodorenses vivirán esta experiencia. Se trata de Lara Bargas, Magali Almonacid y Manuel Fontanarosa, integrantes del Equipo Municipal de Natación Master.

Antes de su viaje, estuvieron reunidos junto a Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, con el objetivo de planificar el Panamericano.

Lara Bargas comentó que el certamen “será complejo, con otro tipo de nivel. Vamos con la idea de hacer lo mejor que podamos, nos ha ido bien en otras competencias y esperamos tener buenos resultados y conseguir medallas”.

Magali Almonacid, por su lado, habló del compromiso inmediato del Panamericano y dijo que las expectativas en el equipo de la ciudad “son altas, porque uno siempre entrena con la idea de mejorar, con entusiasmo y tenemos expectativas muy buenas respecto al nivel de competencia que habrá. Esperamos que sea una linda experiencia” y reconoció el acompañamiento del Ente deportivo “siempre contamos con ellos, tenemos una respuesta y acompañamiento, lo que nos impulsa a encarar este tipo de competencias”.