Un total de 23 jugadores fueron convocados para participar de dos concentraciones. Las actividades darán continuidad al trabajo realizado en las cuatro instancias regionales, con la mirada puesta en la AmeriCup U16 de 2027.

La preselección masculina U15 de básquet concentrará en el CeNARD y en Neuquén

El proceso de conformación de la preselección argentina U15 masculina de básquet tendrá dos instancias de trabajo durante octubre. Del 13 al 18, un grupo de 15 jugadores se reunirá en las instalaciones del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del 18 al 23 se llevará adelante una segunda concentración con 18 convocados en diferentes clubes de la ciudad de Neuquén.

Ambas concentraciones darán continuidad al proceso iniciado con los cuatro Campus Regionales de Desarrollo realizados en Santa Rosa (La Pampa), Las Breñas (Chaco), Pergamino (Buenos Aires) y FeBAMBA. Estas nuevas etapas permitirán profundizar la evaluación de los jugadores destacados durante las instancias previas y ampliar el seguimiento de jóvenes talentos de distintos puntos del país.

Durante seis jornadas, los convocados serán parte de entrenamientos y partidos amistosos con el objetivo de sumar nuevas experiencias de competencia. Cristian Santander, coordinador de Selección Formativas, hizo un balance de este recorrido: "En estos cuatro campus vimos 80 jugadores en un proceso rápido, provechoso y productivo, que me deja muy contento con el talento que recolectamos en todo el país. Es importante también para motivar a chicos y chicas, que sepan que los vemos sin importar el lugar donde jueguen".

El entrenador también destacó el progreso de las categorías formativas durante los últimos años: "Desde la pandemia hacia acá, hubo una explosión de jugadores y jugadoras llenando clubes e incluso academias, lo que llevó a una fuerte mejora en cuanto a técnica individual; ahora el desafío es crecer en lo colectivo".

Las dos concentraciones conformarán la preselección argentina U15 masculina, avanzando en la preparación hacia la AmeriCup U16, prevista para junio de 2027. "A través de los PDF's buscamos la detección del mejor talento y biotipo posible, y afortunadamente aún tenemos tiempo para observar talentos pensando en el próximo año, con la idea de achicar el margen de error, conformar un seleccionado competitivo y con roles específicos".

En cuanto al staff técnico, la concentración en el CeNARD estará encabezada por Cristian Santander como coordinador y Mauro Polla como entrenador, acompañados por Emiliano Menéndez y Alejandro Silveyra como asistentes, y Marcos Bonicatto en la preparación física. Por su parte, en Neuquén repetirán Mauro Polla y Marcos Bonicatto como entrenador y preparador físico respectivamente, mientras que Lorenzo Ayunta y Mauricio Santangelo serán asistentes técnicos.

CONVOCADOS AL CeNARD (13 AL 18 DE OCTUBRE)

Pedro Amadei | Instituto (Córdoba)

Lorenzo Cabrera | Villa San Martín (Chaco)

Ramiro Caparroz | Pérfora (Neuquén)

Cayetano Catapano | Imperio Juniors (CABA)

Tiziano Galeone | Boca Juniors (CABA)

Galo García | Obras Sanitarias (CABA)

Manuel Gómez Azpiroz | Obras Sanitarias (CABA)

Fabricio Gutel | Boca Juniors (CABA)

Jano Lamberti | El Tala (San Francisco)

Luca Merico | Ferro Carril Oeste (CABA)

Luca Morel Phol | La Unión de Colón (Entre Ríos)

Juan Cruz Panero | Instituto (Córdoba)

Matías Pesci | La Emilia (Santa Fe)

Facundo Requejo | Atlético Rafaela (Santa Fe)

Santino Rossini | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe)

CONVOCADOS A NEUQUEN (18 AL 23 DE OCTUBRE)

Pedro Amadei | Instituto (Córdoba)

Benicio Avalos Spotorno | Obras Sanitarias (CABA)

Genaro Ayala | Ameghino (Córdoba)

Lorenzo Cabrera | Villa San Martín (Chaco)

Ramiro Caparroz | Pérfora (Neuquén)

Cayetano Catapano | Imperio Juniors (CABA)

Tiziano Galeone | Boca Juniors (CABA)

Galo García | Obras Sanitarias (CABA)

Lucas Giorgetti | Independiente (Neuquén)

Jano Lamberti | El Tala (San Francisco)

Facundo Madinier | Tres de Febrero (CABA)

Luca Merico | Ferro Carril Oeste (CABA)

Felipe Navarrete | Pérfora (Neuquén)

Lorenzo Ojeda | Atenas de Carmen de Patagones (Río Negro)

Lucas Peralta | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe)

Facundo Requejo | Atlético Rafaela (Santa Fe)

Dante Rodríguez | Náutico Zárate (Buenos Aires)

Santino Rossini | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe).