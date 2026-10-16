Efectivos de la Comisaría Segunda identificaron al sospechoso y constataron que tenía un requerimiento judicial.

Vio a la policía y se quiso alejar: tenía sus motivos

Un hombre de 36 años fue detenido este viernes por la tarde en la zona alta del barrio Pietrobelli, luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia.

El procedimiento se registró alrededor de las 17, cuando personal de la Comisaría Seccional Segunda realizaba tareas de patrullaje por calle Patagonia, entre Chaco y Gobernador Costa.

En ese sector, los efectivos observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó alejarse a pie del lugar. Sin embargo, fue interceptado e identificado por los uniformados.

Al verificar sus datos personales en el sistema, los agentes confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez Jorge Odorisio.

Ante esta situación, el hombre, identificado como Nicolás Lucio B., de 36 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial de Rivadavia y Viamonte, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

La audiencia de control de detención quedó pendiente de confirmación de fecha y horario.