El sujeto de 33 años fue identificado por efectivos de la Comisaría de Km. 8 mientras realizaban tareas preventivas.

Cayó un hombre que tenía pedido de captura vigente

Personal policial de la Comisaría Distrito Km. 8 detuvo este viernes a un hombre de 33 años que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se registró alrededor de las 18:15, cuando los efectivos recorrían la calle Cabo 1° Carrizo y advirtieron la presencia de un hombre al que reconocieron por contar con una medida judicial pendiente.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a identificarlo y consultar sus datos en los sistemas policiales. La verificación confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura y detención dispuesto por el Juzgado Penal.

La orden judicial establecía que debía ser detenido en la vía pública y trasladado a la alcaidía policial para dar cumplimiento a la pena impuesta, por disposición del juez Jorge Odorisio.

El hombre, identificado como Bruno S., de 33 años, quedó detenido en cumplimiento de la medida judicial.