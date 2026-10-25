Regresan los torneos nocturnos a la pista municipal

Comodoro recuperó una emblemática tradición deportiva con la realización de un certamen nocturno de pista y campo, impulsado por la nueva iluminación instalada en el predio sintético.

Comodoro Rivadavia volvió a vivir este sábado un torneo nocturno de atletismo de pista y campo después de 47 años. El intendente Othar Macharashvili, junto al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recorrió las instalaciones de la pista de solado sintético y acompañó la actividad, desarrollada gracias a la nueva iluminación instalada por el municipio.

Durante la recorrida, el jefe comunal expresó su satisfacción por este hito, cuyo último antecedente se remontaba a 1979, durante la inauguración del Campeonato Nacional de Mayores en el entonces Estadio YPF. En la nueva jornada, que reunió a deportistas de todas las categorías, se destacó especialmente el Regional de la Milla en Pista, sobre 1.609 metros.

Bajo este marco, el intendente remarcó la necesidad de continuar mejorando la infraestructura y anunció que una de las prioridades será la construcción de una rampa para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las gradas y sectores del complejo. Asimismo, indicó que se proyectan nuevas intervenciones junto al área de deportes para fortalecer el predio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, Ramón Flores, valoró la recuperación de esta modalidad tras casi cinco décadas y agradeció el trabajo articulado con el Municipio.

En sintonía, el referente del predio, Mario Rodríguez, destacó las óptimas condiciones que ofrece la infraestructura actual para albergar competencias de esta magnitud.