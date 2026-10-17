Comenzó a proyectarse el Desfile del Deporte 2026

Referentes de instituciones deportivas de fútbol, futsal, hockey, vóley, handball, básquet y rugby se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, de cara a la organización de lo que será el Desfile del Deporte 2026.

El evento que unirá a todos los deportes de la ciudad ya tiene fecha, y será el domingo 15 de noviembre, por las calles de la ciudad.

En la reunión estuvieron referentes de la Liga Independiente de los Barrios, Liga Costa Austral, Liga Norteña, Liga de Veteranos, Fútbol Senior, Futsal, Hockey, Vóley, Handball y Rugby, con la premisa del deporte saliendo a la calle a mostrarse en su totalidad.

“Es una buena iniciativa, la idea es mostrar cómo se practica deporte en la ciudad. Un desfile por el centro, para que participen todas las disciplinas deportivas que se practican en Comodoro, que dice Hernán que somos más de 65. La idea es que estemos todas juntas en pleno centro, esperamos que el clima nos acompañe y pasarla lindo”, comentó Daniel Albarracín, referente de la Unión Rugby Austral.

Por su parte, Daniel Tellez, de la Liga de Fútbol Independiente de los Barrios, agregó: “Una buena reunión para convocar a todos los deportistas. Está buena la propuesta para llevar el deporte de la ciudad a las calles. Sirve un montón para afianzar el deporte en la ciudad, la liga independiente, Costa Austral, los demás equipos que por ahí la gente no ve, y todos los deportes que existen en Comodoro”.

En tanto, la presidenta del Futsal Femenino, afirmó: “Creo que es una iniciativa muy interesante, mostrar a Comodoro todas las disciplinas que trabajan en la ciudad. Será un gran impacto a nivel local, porque muchos no saben, pero hay muchas disciplinas, hay mucha gente haciendo deporte, y está bueno que nos mostremos, porque somos una ciudad deportiva”.

“Nosotras también nos queremos mostrar, queremos que vean la cantidad de mujeres nos animamos a jugar futsal y mostrar lo que hacemos, desde las nenas de 9 años hasta las más viejitas de más de 50 años. Somos nosotras las que agradecemos, porque si no fuera por el Ente muchas disciplinas no estarían como están. Tenemos que agradecer al Ente y cómo no vamos a acompañar, porque no solo es acompañar sino mostrar todo lo que se hace realmente en Comodoro Rivadavia a nivel deportivo”, sentenció.