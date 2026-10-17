Se disputó este sábado de manera completa la décima fecha del torneo Clausura "B" del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Ciudadela se afianza en la zona A y Caleta alcanzó a Ameghino en la B

Con cuatro goles de Fabricio Ceballos, Manantiales Behr de Ciudadela goleó 4-1 a Talleres Juniors y con ese resultado, se afianzó en la punta de la Zona A del torneo Clausura “B” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, tras jugarse este sábado la décima fecha.

Por su parte, en el partido interzonal de la jornada, Deportivo Roca igualó de visitante 1-1 con Oeste Juniors, y se ubica a tres de la cima.

Además, Camioneros Patagónicos derrotó 2-1 a Ferrocarril del Estado y trepó al tercer puesto, mientras que Tiro Federal superó de visitante 3-1 a Comodoro FC, el último de la tabla.

Mientras tanto, en la Zona B, Florentino Ameghino cayó 3-2 ante Nueva Generación y con ese resultado, fue alcanzado por Caleta Córdova, que goleó 4-0 al colista Universitario.

Por su parte, Stella Maris se hizo fuerte en su campo de juego y le ganó por 2-1 a San Martín.

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 17

Zona “A”

- Camioneros 2 / Ferrocarril del Estado 1.

- Talleres Juniors 1 / Manantiales Behr de Ciudadela 4.

- Comodoro FC 1 / Tiro Federal 3.

Zona “B”

- Nueva Generación 3 / Florentino Ameghino 2.

- Universitario 0 / Caleta Córdova 4.

- Stella Maris 2 / San Martín 1.

Interzonal

- Oeste Juniors 1 / Deportivo Roca 1.