El TC2000 presentó la 10ª fecha que se correrá en General Roca

La competencia se correrá del 31 de octubre al 1 de noviembre, junto al campeonato del Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

Este sábado al mediodía en el Hotel Casino del Río, se presentó la 10ª del 47° Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que marcará el regreso de los SUV más potentes del país al autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro el 31 de octubre y 1 de noviembre, junto al 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione.

De la conferencia de prensa participaron Jorge “Goyo” Martínez (presidente del AVGR), Diego Levy (directivo de Tango Motorsports y del TC2000) y los pilotos del TC2000, el de Villa Regina Facundo Aldrighetti (Honda YPF Racing) y del Top Race, el representante de Neuquén Sami Mendaña (Lincoln Motorsport) y de la Fiat Competizione, Juan Tegal, quienes dieron detalles del evento.

Jorge “Goyo” Martínez, presidente del AVGR, afirmó: "Tener la presencia del TC2000 en nuestra sede es muy importante y más para la historia de nuestra querida Asociación”.

Por su parte, Diego Levy, directivo de Tango Motorsports, sostuvo: “El TC2000 se siente como en su casa cuando corre en General Roca. Es un autódromo que tiene mucha historia para la categoría y los pilotos. El público podrá comprar las entradas online y de manera presencial en la sede del AVGR. Así que los esperamos a todos para vivir un gran fin de semana de automovilismo”.

Además, Facundo Aldrighetti, piloto del Honda YPF Racing, manifestó: “Voy a tener una nueva oportunidad de correr de local en el TC2000 en un circuito muy importante para la categoría. Quiero agradecer al 'Goyo' y a los directivos de Tango Motorsports por el trabajo que hacen para que podamos celebrar esta fecha”.

Sami Mendaña, del Lincoln Motorsport, dijo que “será un gusto volver al Top Race, corriendo cerca de casa, de mi querido Neuquén. Buscaré adaptarme al auto durante el fin de semana y ser protagonista junto al Lincoln Motorsport”.

A su turno, Juan Tegal, de la Fiat Competizione, expresó: "Tendré un desafío enorme al correr en un auto con techo luego de tanto años en karting y en Fórmula. Buscaré adaptarme al vehículo desde los primeros entrenamientos. Será lindo correr cerca de casa, así que buscaré hacer un buen papel", sentenció.