El equipo comodorense se impuso con parciales de 25-20, 25-19 y 25-20. Este sábado se medirá con Sonder Rosario.

Waiwen se recuperó y le ganó 3-0 a Vélez por la Superliga de Vóley

Waiwen de Comodoro Rivadavia logró este viernes su primera victoria en la Superliga Argentina de Vóleibol al derrotar 3-0 a Vélez Sarsfield por el segundo día del Tour 1, que se jugó en el Polideportivo Municipal Monteros, Tucumán.

El elenco, que dirige Lisandro Luppo se impuso con parciales corridos de 25-20, 25-19 y 25-20. Marcos Richard con 14 puntos y Wilson Acosta con 11, fueron los goleadores del elenco chubutense. Además, Ramsés Cascú aportó 9 tantos, dos de bloqueo. Franco Gómez, con 12 unidades, se erigió como el mejor jugador de la formación del equipo de Liniers.

De esa manera, Waiwen se recuperó de la derrota que sufrió en el inicio del Tour ante River Plate, también con resultado de 3-0.

Waiwen Vóley se medirá este sábado desde las 15 ante Sonder Rosario, que le ganó 3-1 a San Lorenzo, con parciales de 25-19, 25-23, 16-25 y 25-22.