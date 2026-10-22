Comodoro tendrá el Torneo Nocturno de Pista y Campo después de 47 años

El certamen abarca a todas las categorías y marca el regreso de las pruebas bajo iluminación artificial, un antecedente que no se registraba en la ciudad desde 1979.

Este sábado 24 de octubre, a partir de las 19:00 horas, la pista sintética de Km 4 recibirá el Torneo Nocturno de Pista y Campo. La jornada, organizada por la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut y acompañada por el Municipio de Comodoro Rivadavia, está destinada a todas las categorías, siendo el atractivo principal del certamen el Regional de la Milla en Pista (1.609 metros).

La realización del histórico torneo nocturno responde a la política deportiva impulsada por el intendente Othar Macharashvili para jerarquizar las disciplinas locales. En ese marco, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo que “es un evento de gran jerarquía. El poder avanzar con la mejora de las instalaciones, como en este caso, la primera etapa de la iluminación de la pista, es un gran avance tendiente a que el atletismo pueda seguir desarrollándose”, describió.

“Ver que el atletismo sigue trabajando es un orgullo y marca la impronta de una gestión que acompaña al deporte en todo momento”, destacó Martínez quien indicó que “después de tantos años, que se haga un evento nocturno es lindo porque es una modalidad y un condimento especial competir de noche”.

Según recuerda el dirigente de atletismo, Ramón Flores, presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, la última edición de un evento similar tuvo lugar en 1979, durante la inauguración del Campeonato Nacional de Mayores, realizado en la pista Municipal, que por entonces llevaba el nombre de Estadio YPF.

Pruebas por Categoría:

-U12 (2015-16): 50m – 150m – Largo – Lanzamiento de Pelota

-U14 (2013/14): 80m – 150m – Largo – Jabalina

-U16 (2011/12): 80m – 200m – Largo – Jabalina

-U18 (2009/10): 100m – 200m – Milla – Largo – Jabalina

-U20 (2007/08): 100m – 200m – Milla – Largo – Jabalina

-Mayores (2006 y anteriores): 100m – 200m – Milla – Largo – Jabalina

Cronograma de Pruebas:

Pruebas de Pista

-19:00 — 150m (Categorías: U12 – U14)

-19:15 — 200m (Categorías: U16 a Mayores)

-19:30 — Milla – Femenino (Categorías: U18 a Máster)

-20:00 — Milla – Masculino (Categorías: U18 a Máster)

-20:30 — 50m (Categoría: U12)

-20:40 — 80m (Categoría: U14)

-20:50 — 80m (Categoría: U16)

-21:00 — 100m (Categorías: U18 a Mayores)

Pruebas de Campo

-19:00 — Pelotita (Categorías: U14 a Mayores)

-19:00 — Jabalina (Categorías: U12 a Mayores)

-19:10 — Largo (Categorías: U12 – U14)

-20:20 — Largo (Categorías: U16 hasta Mayores)