Las CAI jugará semifinales del Torneo Juvenil en Pergamino

El “Azzurrito” buscará este domingo ante Sarmiento de Junín meterse en las finales de Sub 13 y Sub 15. En Sub 17 jugarán el local Douglas Haig y Maronese de Neuquén.

El estadio Miguel Morales del Club Atlético Douglas Haig de Pergamino, provincia de Buenos Aires, será sede este domingo de las semifinales de la Zona Sur de la 2ª edición del Torneo Juvenil, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino de la AFA.

En ese contexto, la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia estará representada por sus categorías Sub 13 y Sub 15, dirigidas por Mauro Villegas y Mario Amado, respectivamente.

Ambas divisiones se medirán ante Sarmiento de Junín en busca de un lugar en la gran final.

El domingo a las 11 abrirán la acción los planteles Sub 13 de la CAI y Sarmiento. Desde las 13 ambos clubes se enfrentarán en Sub 15 y cerrando la jornada, el local Douglas Haig se las verá con Maronese de Neuquén por la “semi” de la Sub 17.

Los ganadores de cada categoría accederán a la gran final, prevista para mediados de diciembre, con sede y escenario a confirmar.

Por su parte, este sábado, en el predio del club Gimnasia y Tiro de Salta, se jugarán las semifinales de la Zona Norte, también en las tres categorías.

En Sub 13, el anfitrión se medirá con Unión de Santa Fe; en Sub 15, Rosario Central chocará con Unión Santiago de Santiago del Estero y en Sub 17, Unión de Santa Fe se medirá con Racing de Córdoba.