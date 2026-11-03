Las Artes Marciales municipales tuvieron una Masterclass en el Gimnasio Nº 1

El evento contó con buena convocatoria de alumnos y profesores de Tae Kwon Do y Kung Fu de diversas sedes de la ciudad.

Las Artes Marciales municipales se congregaron en el Gimnasio municipal Nº1 para una Masterclass conjunta entre todas las escuelas de Tae Kwon Do y Kung Fu de la ciudad, bajo la coordinación del referente municipal Jonathan González.

La convocatoria fue para todas las sedes de artes marciales municipales y tuvo alrededor de 150 participantes (desde 4 años hasta adultos mayores), en una masterclass conjunta dirigida por González con el apoyo de más de una veintena de profesores municipales, donde se realizó entrada en calor, muestra de técnicas de lucha y sparring.

“Hoy tuvimos una Masterclass dedicada a todos los alumnos del Tae Kwon Do ITF, Kung Fu y otras artes marciales que se acercaron. Es un evento gratuito, para la familia, no se cobra entrada ni inscripción. Se trata de juntarse y entre todos los profesores dar una clase. Tuvimos una jornada muy linda, con presencia de familia y alumnos de todas las escuelas de Comodoro Rivadavia”, comentó González.

“Somos alrededor de 30 profesores municipales de artes marciales y la idea es dar una clase a alumnos de 4 años hasta adultos mayores. Será una parte de educación física, entrada en calor, táctica de lucha, formas. La idea es trabajar en conjunto, también nos sirve para las galas de sistemáticas. Entre todos haremos un poquito y además de tácticas de lucha habrá un momento para hacer sparring”, explicó.

“Mucha gente busca la parte técnica en forma y hacer sparring para poder salir a competir afuera. Afortunadamente tenemos un nivel muy bueno en las artes marciales municipales, han viajado a nacionales y torneos internacionales. Hoy nos juntamos entre todos para compartir en familia, dejamos de lado las diferencias y compartimos un solo taekwondo”, destacó.

“Lo que hacemos siempre es trabajar con todos los profesores de Comodoro, nos juntamos todas las sedes, tanto de zona norte como zona sur. Hemos dejado un poco de lado los torneos y hemos hecho más clases compartidas porque nos da más beneficio. Hoy los costos de premiación hacen las cosas más complicadas, la gente no está bien económicamente y la idea es seguir haciendo eventos. Por eso hacemos estos encuentros, que permiten que venga toda la familia”, sentenció.